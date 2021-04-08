اتحاد الكرة يخاطب منتخبات آسيوية وعربية لمواجهة «الأبيض» ودياً 23 مايو

معتز الشامي (دبي)

خاطبت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، عدة اتحادات وطنية في وسط آسيا، بالإضافة لاتحادات خليجية مجاورة وبالمنطقة، من أجل بحث إمكانية اللعب مع أي من هذه المنتخبات في المباراة الودية الدولية في دبي، المنتظر أن يتم ترتيبها للمنتخب الوطني أحد يومي 23 أو 24 مايو المقبل، وذلك في إطار تحضيرات «الأبيض» لاستئناف مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستقام في دبي، للفترة من 3 وحتى 15 يونيو المقبل، ويدخل منتخبنا الوطني تجمعه المرتقب منتصف مايو المقبل، عقب أيام معدودة من انتهاء دوري الخليج العربي يوم 11 من ذات الشهر.

ولم يحصل الجهاز الفني للمنتخب على راحة، حيث يواصل العمل في متابعة العناصر الدولية، لاسيما خلال فترة توقف الدوري التي تستمر حتى مطلع مايو المقبل، وكلف مارفيك جهازه المعاون بمتابعة اللاعبين في دوري أبطال آسيا حيث تشارك أندية الشارقة وشباب الأهلي والوحدة، فيما سينتظر مصير مشاركة العين الذي يلتقي فولاذ الإيراني في الرياض «السبت».

وينتظر أن يغادر أحد أفراد الجهاز المعاون إلى الرياض لمتابعة مباريات أنديتنا هناك، حيث تستضيف المملكة 3 مجموعات بالبطولة، فضلاً عن متابعة مارفيك وباقي أفراد الجهاز الفني مباريات الشارقة في المجموعة التي يستضيفها بالبطولة.

ويعول الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الهولندي مارفيك، على جاهزية اللاعبين الدوليين لاستئناف مشوار التحضيرات، خلال الفترة الحالية، وقبل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيتم استدعائها لتجمع منتصف مايو المقبل، حيث حدد الجهاز الفني ما يصل إلى 31 لاعباً، يتم متابعتهم بشكل دقيق، لاستدعاء 26 إلى 27 لاعباً منهم في التجمع المقبل، يتم تقليصهم قبل انطلاق التصفيات بأسبوع واحد إلى 23 لاعباً فقط وفق لائحة البطولة المجمعة التي سيخوضها المنتخب على أمل الانقضاض على صدارة ترتيب المجموعة السابعة، التي يقبع فيها بالترتيب الرابع بـ6 نقاط حالياً.