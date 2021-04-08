«مبادرات مبتكرة» من رابطة المحترفين في نهائي «كأس الخمسين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين عن إطلاق مبادرات جماهيرية لنهائي كأس الخليج العربي، الذي يجمع بين شباب الأهلي والنصر على ستاد الشارقة، «الجمعة»، تحت شعار «كأس الخمسين»، وذلك مع سعي الرابطة لتأمين أفضل تجربة ممكنة لعشاق كرة القدم في ضوء الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع وتعويض ذلك بالتواصل عبر التقنية الحديثة بطريقة مبتكرة.

وأعلنت الرابطة عن إطلاق تجربة «أصوات الجماهير التفاعلية»، ليتمكن اللاعبون من سماعها في نفس الملعب للمرة الأولى، ما من شأنه أن يزيد من الحماس والشغف الموجود لديهم في محاولة الفوز بلقب كأس الخليج العربي. ولعل أبرز جوانب مبادرة المؤثرات الصوتية، أن أصوات الجماهير عبر البث ستكون نفس الأصوات المستخدمة في الملعب، من أجل توحيد التفاعل مع مجريات اللقاء.

كما ستوفر الرابطة إنتاج ونقل المباراة من خلال تقنية K4، وسيتم استخدام ما يزيد عن 22 كاميرا لإنتاج المباراة، بالإضافة إلى استخدام تقنية الواقع المعزز، والواقع الافتراضي 360 درجة، وتقنية الرؤية من منظور اللاعب، التقنيات التي تعتبر أحدث ما تم التوصل عليه على مستوى العالم في إنتاج المباريات، إلى جانب استخدام المؤثرات المرئية لشعارات الأندية، وشعار البطولة، والإحصائيات وغيرها.

كما أكملت الرابطة الترتيبات من أجل تقديم أوبريت فني خاص للحدث، بإشراف شاعر الوطن علي الخوار، ومشاركة الفنان فايز السعيد، والفنانة بلقيس.، وسيتم عرض «الأوبريت» قبل انطلاق المباراة، وقد استوحي الأوبريت عنوانه من شعار المباراة النهائية «كأس الخمسين».