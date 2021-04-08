«الكلاسيكو».. حديث العالم رغم المتغيرات!

مدريد (الاتحاد)

يعود «الكلاسيكو»، مباراة كرة القدم الأكثر مشاهدة في العالم على صعيد الأندية، يوم السبت المقبل، ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في معركة مفصلية في السباق نحو لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وهذه المرة في ملعب ألفريدة دي ستيفانو للمرة الأولى في التاريخ.

ويفصل بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة نقطة واحدة فقط وثلاث نقاط عن ريال مدريد على لائحة الترتيب، وتبقي 9 جولات لخوضها، فإن مباراة يوم السبت تعد أن يكون لها تأثير حاسم على فرص الفريقان في التقدم بطلب الحصول على المركز الأول.

يُعتبر «الكلاسيكو» أحد أطول المنافسات احتداماً واستمرارية في كرة القدم العالمية، وستقوم رابطة الدوري الإسباني "الليجا" بتسليط الضوء على شغف هذه المباراة وقوتها من خلال الأنشطة التي تسبق ضربة بداية المباراة، حيث تنظم "الليجا" عدد كبير من الأحداث الدولية لإظهار أن الكلاسيكو يسيطر على العالم.

قامت "الليجا" بتحديد المواقع التي سيشاهد فيها المشجعون مباراة الكلاسيكو، وقاموا بتركيب صالات عرض على جبل برومو، في شرق جزيرة جافا في إندونيسيا، وفي بوما التابعة لقبيلة الماساي في كينيا، وفي المدينة التاريخية لحكاية ألف ليلة وليلة، سمرقند في أوزبكستان، وأقاموا صالة أخيرة عند سفح بحيرة إيبسي الرائعة في ألمانيا. علاوة على ذلك، كدلالة على مدى الانتشار العالمي لـ "الليجا"، قامت بتثبيت 17 علماً من أعلام الكلاسيكو في أكثر الأماكن التي لا يمكن التنبؤ بها من أجل مفاجأة عشاق كرة القدم في بلدان مثل: مصر، إسرائيل، المغرب، أنجولا، موريشيوس، نيكاراجوا، إندونيسيا، البرازيل، بوليفيا، تركيا، ماليزيا، الإكوادور، اليابان، تايلاند، الدنمارك، الولايات المتحدة وكندا.

وعلى الرغم أن القيود الصحة التي تفرضها الحكومة الإسبانية لا تسمح للمشجعين بملء مدرجات الملعب، إلا أن "الليجا" تضمن أن المشجعين في إسبانيا والعالم يمكنهم الاندماج بالمباراة، حيث يتيح البث الواسع والمتنوع متابعة المباراة من جميع الزوايا، بما في ذلك من منظور اللاعبين.

بغض النظر عن موقعهم، سيستمتع عشاق "الكلاسيكو" برسومات وإحصائيات جديدة خلال المباراة، مدعماً بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، بالإضافة إلى لقطات بث مثل تلك الموجودة في "Fan Cam " وكاميرا السينما، إلى جانب لقطات جوية مذهلة من طائرات بدون طيار. وتقوم "الليجا" عبر 22 من قنواتها في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتوى حصري خلال الأسبوع الذي يسبق المباراة، وستنقل المعلومات الرئيسية للمباراة مباشرة خلال ساعتين قبل انطلاقها إلى أكثر من 130 مليون متابع حول العالم. أحد المعالم البارزة في المباراة ستكون مرحلة التسخين قبل ضربة البداية التي سيتم بثها على الملف الشخصي للكاستر إيباي ليانوس في "Twitch "، مع قيامه بالتعليق أيضاً وربطه مع إيكر كاسياس وفرناندو موريانتس المتواجدان في مقر "الليجا". في هذه الأثناء، أطلقت "الليجا" على "تيك توك" فيلتر تحدي لتشجيع المستخدمين على بث "الكلاسيكو الخاص بهم"، سيشهد التحدي تسجيل المستخدمين لأنفسهم بحكايات وتقاليد ومحتوى الكلاسيكو باستخدام هاشتاج #EsElClásico . يمكن للمشجعين معرفة المزيد حول جميع الأنشطة عبر حسابات "لاليجا" الرسمية على: إنستجرام، تي سويتش، تيك توك، فيسبوك وتويتر، بالإضافة إلى ذلك فإن منطقة المشجعين المثبتة للكلاسيكو ستنقل كل الأخبار عن هذه المواجهة الرياضية الشهيرة وستتاح للمشجعين فرصة الفوز بقمصان الناديين.

نجوم المواجهة

من المقرر أن تكون مباراة الإياب للكلاسيكو واحدة من أكثر المواجهات إثارة في المواسم الأخيرة - مواجهة بين فريقين كبيرين ولقاء بوزن 6 نقاط عندما يتعلق الأمر بسباق لقب "الليجا".

كما هو الحال دائماً، تعرض المباراة أكبر النجوم في كرة القدم العالمية أمام ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، نجوم مثل ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للكلاسيكو والفائز بالكرة الذهبية ست مرات، وأسماء من العيار الثقيل ونجوم دوليين في صدارة المشهد، مثل: لوكا مودريتش، كريم بنزيما وأنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج وتيبو كورتوا.

ومع ذلك، سيكون أحد الوجوه المألوفة مفقودا، بالنظر إلى أن سيرجيو راموس - الرجل الذي لعب أكبر عدد من مباريات الكلاسيكو على الإطلاق - قد تم استبعاده بسبب إصابة في ربلة الساق. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الكلاسيكو أيضاً إبراز نجوم الغد، بتواجد بيدري وسيرجينو ديست في برشلونة، وفينيسيوس جونيور في ريال مدريد، مما يدل على ثروة المواهب الشابة التي تقدمها "لاليجا".



