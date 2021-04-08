الوحدة إلى الهند بطائرة خاصة.. و«الضامة» تهدد تواجد برغش في «الأبطال»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يحدد الفحص الطبي اليوم طبيعة إصابة محمد برغش لاعب الوحدة، والفترة التي يحتاجها للعلاج والتأهيل، بعد إصابته في العضلة الضامة أمس الأول، خلال لقاء فريقه أمام الزوراء العراقي بالملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، والذي فاز به الوحدة 2-1، ليتأهل إلى المجموعة الخامسة، التي تضم بجانبه بيروزي الإيراني وجوا الهندي والريان القطري، وتستضيف مدينة جوا الهندية مباريات المجموعة في الفترة من 14 وحتى 30 أبريل الحالي، وتقام جميع مباريات المجموعة على استاد بانديت جواهر لال نهرو.

وعلى ضوء نتيجة الفحص، يتحدد هل سيكون برغش حاضراً مع الوحدة الذي يغادر إلى الهند «السبت» بطائرة خاصة، لتدشين مشاركته التاسعة في مرحلة المجموعات بالبطولة القارية، والتي كانت أفضل مشاركاته فيها عام 2007 ببلوغه قبل النهائي، كما وصل إلى ربع النهائي في 2004 ودور الـ16 في 2019.

من جانبه، تمنى عبد السلام جمعة مشرف فريق الوحدة، أن يتمكن اللاعب من التواجد مع الفريق، خاصة أن مرحلة المجموعات تتطلب تواجد جميع العناصر الأساسية، أن الفريق يمضي أمس واليوم في الاستشفاء قبل السفر غداً، وأن بقية اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة قبل المغادرة.

وقال عبد السلام: سعداء بالتأهل المستحق والذي جاء بعد جهد وعطاء من اللاعبين داخل الملعب، أمام منافس قوي مثل فريق الزوراء، الذي قدم بدوره مباراة كبيرة، لكن رغبة الوحدة كانت أكبر ونجحنا في تحقيق الهدف الذي سعينا من أجله، والآن تخطينا مرحلة صعبة وأمامنا الأصعب أمام منافسين أقوياء في المجموعة الخامسة، وينتظرنا تحدٍ جديد في الهند، علينا أن نكسبه وأن نعبر هذه المرحلة.

وأضاف: أهني جميع اللاعبين على الروح التي أدوا بها أمام الزوراء، وبعودتهم بعد التأخر، بفضل الروح القتالية التي أدوا بها، رغم الالتحامات البدنية القوية مع المنافس، دوري الأبطال بطولة مختلفة، والوحدة متمرس فيها بحكم مشاركاته العديدة وحضوره في النسخ الأربع الماضية، وأغلب اللاعبين لديهم خبرة كبيرة فيها، وهذا يمثل سلاحاً نعتمد عليه في منافسات المجموعة، التي نأمل أن نعبرها إلى دور الـ16.

مباريات الوحدة في المجموعة الخامسة

14 أبريل: بيروزي - الوحدة

17 أبريل: الوحدة - جوا

20 أبريل: الوحدة - الريان

23 أبريل: الريان - الوحدة

26 أبريل: الوحدة - بيروزي

29 أبريل: جوا - الوحدة