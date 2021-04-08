97 خيلاً تتنافس في الحفل الختامي بمضمار العين

العين (الاتحاد)

يسدل مضمار نادي العين «دار الزين»، الستار غداً الجمعة عن موسم السباقات بالدولة (2020 -2021)، عبر حفل سباقه الثاني عشر والختامي، والذي يتألف من 7 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السادس الذي خصص للمهجنة، ويشارك في الحفل 97 خيلاً، فيما يبلغ مجموع جوائزه 520 ألف درهم. ويمثل السابع الشوط الختامي الرئيس في الحفل وخصص للخيول العربية الأصيلة، على لقب كأس العين البالغ جائزته 100 ألف درهم، ويجتذب 7 خيول قوية تتنافس لمسافة 2000 متر (هيبة)، ومن ضمن الخيول المرشحة «البيرق».

ومن الخيول المتحدية «آر بي تكساس»، و«داريوس دو بون» الباحث عن فوزه الأول في مضمار العين، و«حراب» غير المحظوظ، وصاحب التصنيف العالي، بجانب «السجنجل» الذي سيقوده ريتشارد مولن. وتنطلق الأمسية بشوط كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، ويتقدم المنافسين «نفيس» الفائز بمضمار أبوظبي هذا الموسم، ويتصدر أيضاً «سيفن سكايز» الذي يملك فوزين هذا الموسم، وهناك «أباهي».

وفي ثاني أشواط الأمسية لمسافة 1600 متر، يتنافس 15 خيلاً، من ضمنهم «الظفرة»، ويتواجد أيضاً «يختم»، و«مندوس». وتتنافس 15 مهرة في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، تتقدمهن «فريدة دي كارير» التي سبق أن حققت المركز الثاني في العين هذا الموسم، ومن ضمن المنافسين «أدميرال»، و «صروح» التي حققت المركز الثالث في آخر ظهور لها. وتستمر منافسات المبتدئة بالبحث عن الفوز الأول، في الشوط الرابع، حيث يتنافس 15 خيلاً على مسافة 1800 متر، ويبرز «باهر» الذي سبق أن حقق المركز الثاني في مضمار العين هذا الموسم، ومن المنافسين «الثرى»، و«رمز».

ويجتذب الشوط الخامس، 15 خيلاً عمر 4 أعوام فما فوق، تتنافس على مسافة 2000 متر، ويشرك المدرب إيريك ليمارتينل خمسة خيول يتقدمها «قاسم» بقيادة فابريس فيرون، وينافس أيضاً «ضوء الريف» و«كايد». ويشهد الشوط السادس سباقاً خصص للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر ومشاركة 15 خيلاً، ومن أبرز المرشحين «دبي كانال» صاحب المركز الثاني في آخر ظهور له في العين، ويسعى «دارك أوف نايت» لفوز في ظهوره الأول في مضمار العين، وهو صاحب فوز في جبل علي هذا الموسم، ويتواجد أيضاً «أنتولد سيكرت».