«الأمن والمنافذ» بطلاً لتحدي السيدات بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توج العقيد حميد عبدالله الشريفي مدير إدارة النقل والمشاغل بشرطة أبوظبي، فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول ببطولة اللياقة والتحدي، والتي أقيمت بحديقة التحدي في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021.

وتضمنت بطولة اللياقة والتحدي الحواجز والعوائق وتحدي الذكاء وصعود الحبار والزحف، بمشاركة 5 فرق يمثلون القطاعات الشرطية، وحصل قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني، وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثالث. وأكد مدير إدارة النقل والمشاغل، حرص القيادة الشرطية على دعم الأنشطة الرياضية لأهميتها في رفع الكفاءة البدنية والذهنية للمنتسبين وتحفيزهم على تحقيق النتائج المتميزة في مختلف البطولات الرياضية.