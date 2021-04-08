كلباء يجدد عقود «الثلاثي»

فيصل النقبي (كلباء) نجحت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم في تجديد عقود ثلاثة من أبرز لاعبي الفريق الأول، وهم: عمر الخديم وناصر عبدالهادي لمدة عام، والإيطالي جابريل سانتيني لمدة ثلاثة أعوام، كما دخلت في مفاوضات مكثفة مع المدافع عبدالسلام محمد لتجديد التعاقد معه لموسم جديد، بعد قيادته لخط الدفاع بنجاح، ومن المنتظر أن تكلل المفاوضات بالنجاح خلال الأيام المقبلة.

وعلمت «الاتحاد» أن مشاورات تجري بين الشركة وأحد الأندية المحلية لاستعارة لاعب دولي سابق في الموسم المقبل، بعد أن تألق بصفوف فريقه الذي أعير له هذا الموسم، حيث حصل على فرصة المشاركة، ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد قريباً بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب والنادي.