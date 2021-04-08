العين يبدأ التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق «تمهيدي الأبطال»

الرياض (الاتحاد)

يواصل فريق العين تحضيراته للمباراة المرتقبة مساء «السبت»، في ختام مباريات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، عندما يلتقي فولاذ الإيراني على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ووصل العين مساء الثلاثاء إلى الرياض على متن طائرة خاصة، وأدى أول من أمس، أولى حصصه التدريبية هناك على ملعب إعداد القادة، وسط حالة معنوية مرتفعة، وبمشاركة جميع اللاعبين، حيث أصر بيدرو مدرب الفريق على اصطحاب 31 لاعباً شكلوا قائمة الفريق الأساسية بالكامل، رغم أن الجهاز الفني سيعتمد خلال البطولة على 23 لاعباً فقط، يشكلون قائمة البطولة والمباريات.

وتأتي هذه اللفتة من قبل الجهاز الفني، لتجهيز جميع اللاعبين، حتى الذين لن يشاركوا في مباريات دوري الأبطال حال تأهل «الزعيم» بالفوز على فولاذ الإيراني.

وشهد التدريب الأساسي للفريق، تركيز الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيؤدي بها أمام فولاذ الإيراني القوي، حيث شارك كايو في التدريبات بعدما تعافى من الإصابة، التي أبعدته عن معسكر المنتخب الأخير، بالإضافة لمباراة فريقه قبل توقف الدوري أمام النصر، فيما سادت حالة من ارتفاع المعنويات لدى جميع اللاعبين.

وطالب البرتغالي بيدرو إيمانويل جميع اللاعبين بالتحلي بالروح القتالية، واللعب بدوافع الفوز من أجل الحصول على بطاقة التأهل لدور المجموعات، والمنافسة بقوة في البطولة، لاسيما وأن الوصول للأدوار النهائية في دوري الأبطال هو أحد الأهداف المهمة للعين، كما طالبهم بضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة أمام فريق يمتاز بقوة دفاعاته والاعتماد على الانطلاقات من الأطراف واللعب على المرتدات.

ويؤدي «الزعيم» تدريبه الأخير مساء «الجمعة» على ملعب المباراة في استاد الأمير فيصل بن فهد، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وطريقة الأداء التي يفضلها بيدرو، المتوقع أن يبدأ المباراة بكايو إلى جانب لابا كودجو، حيث يلعب بطريقة 4-4-2.

الجدير بالذكر أن وفداً من سفارة الدولة بالرياض كان في استقبال البعثة فور وصولها مساء الثلاثاء، بالإضافة لممثلين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما وفرت السفارة كل ما يلزم للبعثة خلال الفترة الأخيرة. وكان سالم الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس البعثة العيناوية في السعودية، قد أكد على أن جميع اللاعبين وأفراد البعثة كانوا قد أجروا المسحة الطبية فور وصولهم للرياض وقبل سفرهم أيضاً، وجاءت جميع العينات سلبية، ما يؤهل الفريق للمباراة بأريحية كاملة.