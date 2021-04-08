فيكتور يهدي «جودو الإمارات» برونزية آسيا

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فيكتور سكرتوف لاعب منتخب الإمارات للجودو، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى، التي تختتم اليوم في مدينة بيشكيك في قرغيزستان، بعد أن تخطى مباريات الدور التمهيدي، ثم فاز على الكويتي محمود الرمزي والهندي ياراف اجاي، في الأدوار النهائية لوزن تحت 73 كجم، في البطولة التي انطلقت أمس الأول، بمشاركة 29 دولة بعد اعتذار البحرين لتصبح الدول العربية المشاركة 7 دول عربية، هي الإمارات، والسعودية، والأردن، والكويت، ولبنان، وقطر، وسوريا، واليمن.

وتلقى فيكتور والمولدوفي باكال فياسيسلاف مدرب المنتخب، التهنئة من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي، على تحقيق الميدالية البرونزية الذي يمثل حافزاً في مشوار الإعداد لبطولة العالم في بودابست، في يونيو المقبل، ولأولمبياد طوكيو، وتمنى الدرعي سير برنامج الإعداد كما خطط له للاعبين لفيكتور وايفان الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، كما ثمن دور المدرب فيما تحقق بالبطولة القارية. وقال الدرعي: بطولة آسيا محطة مهمة في مشوار الإعداد للوقوف علي مستوى المنتخب، قبل الأولمبياد الذي اقترب موعده، مما يتطلب المزيد من التركيز والمشاركة في البطولات التي تناسب منتخبنا خلال الفترة المقبلة، لذلك كان الاعتذار من بطولتي طشقند وأنطاليا. ويخوض إيفان لاعب منتخبنا أولى مبارياته مع القطري رضا نفوى، ويلتقي في حاله تخطيه مع الفائز من نزال الياياني وألف أرون والهندي سنج افتار. يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يقف في صدارة الترتيب العام برصيد3 ذهبيات، ثم أوزبكستان برصيد ميداليتين والصين، ثم قرغيزستان واليابان برصيد ميدالية واحدة.