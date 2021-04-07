ليما والتميمي وعبدالله نجوم استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

رغم الخسارة التي تعرض لها فريق الوصل من مضيفه الجزيرة بنتيجة 2-3، والتي أوقفت سلسلة انتصار «الإمبراطور» من دون خسارة في دوري الخليج العربي، تحت قيادة مدربه البرازيلي هيلمان، عند المباراة رقم 12، وبرصيد 107 أيام من دون هزيمة، إلا أن ذلك لم يمنع خبراء استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» من منح الثقة إلى قائد الوصل فابيو ليما، الذي سجل هدفي فريقه في المباراة، بأعلى علامة (16 من 20) بنسبة 32% من كتلة الأصوات، أكملها جمهور المنصة المشارك في الاستفتاء بالتصويت للنجم ليما بنسبة 19.5% ليتحصل، ثاني هدافين الدوري برصيد 21 هدفاً خلف علي مبخوت بـ 22 هدفاً، على المركز الأول والكأس للمرة الثانية في الموسم نجماً فوق العادة للجولة 23، بنسبة إجمالية 51.5%.

وتكرر الأمر ذاته مع حارس الفجيرة عبد الله التميمي، والذي بالرغم من خسارة فريقه لثلاث نقاط مهمة أمام شباب الأهلي، إلا أن تألقه اللافت جعل متابعي الشبكة، والذين يمتلكون 60% من أصوات الاستفتاء، يمنحونه أعلى تقييم بين حراس الجولة (23)، بـ 23.6% بينما حصل حارس «الذئاب» على 8% من الخبراء، لينال قفاز الإجادة بنسبة 31.6%. وفي فئة أفضل حكم، حصد الدولي محمد عبد الله، الذي أدار مباراة الشارقة وبني ياس ببراعة، لقب أفضل صافرة في الجولة بنسبة 76%، والتي تعتبر رابع مرة يحصل عليها حكمنا المونديالي المتألق دائماً.