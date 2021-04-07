تحضيرات مكثفة لمنتخبي السيدات والناشئات

دبي (الاتحاد)

يواصل المنتخب الأول للسيدات ومنتخب الناشئات تحت 17 عاماً تدريباتهما على ملاعب اتحاد الكرة بدبي، في إطار استعداداتهما المبكرة للاستحقاقات الإقليمية والآسيوية المقبلة. وحرصت أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم النسائية، على متابعة مران يوم أمس لمساندة اللاعبات.

وأكدت بوشلاخ أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد يقدم كل الدعم اللازم لكرة القدم النسائية، ويساند برامج لجنة كرة القدم النسائية التي تهدف للارتقاء بالمستويين البدني والفني للاعبات.

وأشارت إلى أن اللجنة حريصة على عقد تجمعات قصيرة المدة للمنتخبات كافة، بهدف التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة والعودة للمستوى الفني المطلوب بعد تأثر اللاعبات بتوقف نشاط اللعبة بسبب الجائحة العالمية، وفي الوقت ذاته أشادت بالتطور التصاعدي في أداء اللاعبات خلال التدريبات البدنية والفنية خلال التجمعات.