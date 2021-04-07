«السيارات والدراجات» تغازل الشباب بـ «فيا رالي ستار»

دبي (الاتحاد)

كشفت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO)، عن تفاصيل عملية اختيارها لبرنامج «فيا رالي ستار-FIA Rally Star» الجديد المفتوح للسائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 26 عاماً، والذي صممه الاتحاد الدولي للسيارات، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات حول العالم، لاكتشاف الجيل القادم من المواهب.

وستحدد سلسلة من 9 سباقات راليات افتراضية رقمية تبدأ من يوم السبت، مدمجة مع رالي افتراضي رقمي متعرج والقيادة بسيارات صالون حقيقية، والتي سيتقرر على ضوء نتائجها الفائزين من الإمارات العربية المتحدة، المتأهلين لواحد من ستة نهائيات قارية.

وتُتوَّج الجائزة النهائية في نهاية برنامج «فيا رالي ستار» الذي يمتد لأربع سنوات، بقيادة احترافية لمدة موسم كامل في بطولة العالم للراليات الثانية، وهي سلسلة راليات رسمية لأولئك الذين يهدفون في النهاية لنيل مكان في بطولة العالم للراليات.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة: الفرصة الجديدة رائعة لكل سائق شاب لديه آمال وطموحات بالمشاركة في بطولة العالم للراليات، وتحقيق أحلامه، وتطوير مواهبه إلى أقصى حد.

وأضاف: «باعتباري شخصاً بدأ المنافسة في الراليات على مستوى القاعدة إلى القمة، أشجع كل شاب لديه شغف بهذه الرياضة على مواجهة التحدي».

وتستمر سلسلة رياضة السيارات الرقمية، مع المنافسين الذين يستخدمون أجهزة محاكاة ولعبة فيديو شريك رالي ستار فيا، في بطولة العالم للراليات التاسعة حتى 21 أغسطس، وسوف يحدد تاريخ وتفاصيل سباق التعرج في الوقت المناسب.