تين كات: سعيد بعودة الوحدة من بعيد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الهولندي تين كات مدرب الوحدة أن فريقه عاد من بعيد أمام الزوراء، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ونجح في الفوز والتأهل، معتبراً أن هذا نجاح للاعبين في مباراة أمام منافس قوي فنياً وبدنياً، وصعب المباراة على «العنابي» كثيراً وعليه شخصياً باعتباره مدرباً جديداً للفريق.

وقال: سعيد بإهداء اللاعبين الفوز إلى إسماعيل مطر في يوم ميلاده، إسماعيل قدوة للاعبين الشباب بما يقدمه من عطاء متميز في الملعب رغم بلوغه هذه السن، أدينا مباراة رائعة، وانتصرنا وتأهلنا لدوري الأبطال، كان على اللاعبين التضحية من أجل الفريق، المباراة لم تكن من أجل متعة كرة القدم، بل للقتال على النتيجة، لذلك لعبنا بخطتين مختلفتين، ولا أعتقد أن ماتافز كان سعيداً بالتواجد في الدكة أو لي ميونج بتواجده في الجهة اليسرى لكن في الشوط الثاني أجرينا تغييرات داخل الملعب، ودفعنا بماتافز الذي صنع الهدف الثاني بدلاً من خميس إسماعيل.

وأضاف: الفريق لم يكن في أفضل مستوياته خلال الأسابيع الماضية، وطلب مني بشكل أساسي بناء فريق ينافس للموسم المقبل لكن أيضاً علينا أن نقدم مردوداً، والذهاب بعيداً في دوري الأبطال، وأنا سعيد جداً بالمردود الذي قدمه اللاعب الشاب عبد الله حمد الذي تمثل مشاركته في هذه البطولة إثراء لخبرته.