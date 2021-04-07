23 ميدالية لـ «جو جيتسو الإمارات» بـ«أساتذة العالمية» بحضور حمدان بن محمد بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، أبطال منافسات الأساتذة في اليوم الثاني النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعايةٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضر سموه الافتتاح الرسمي للبطولة، وجانباً من المنافسات. وجاء الافتتاح أنيقاً ولدقائق معدودة، وسلط الضوء على إنجازات الدولة في الخمسين عاماً الماضية، وجانباً من رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية.

وحضر منافسات الأساتذة من بطولة أبوظبي العالمية الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد يوسف البطران، ومنصور الظاهري، وأحمد العويس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، ومحمد عبيد المهيري نائب رئيس قسم الخدمات العامة بالإنابة لدى شركة أدنوك لمعالجة الغاز، وعبد العزيز خليفة الظريف نائب رئيس قسم الخدمات العامة في شركة أدنوك للحفر، وخالد المهري مدير فرع أبوظبي الرئيسي لدى آفاق الإسلامية للتمويل، وسائد حجازي مدير عام مساعد لدى بريمير موتورز.

وألقى اللاعب الإماراتي سعود الحوسني كلمة الافتتاح بالنيابة عن عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، تقدم خلالها بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعاية سموه الكريمة لهذه البطولة. كما رحبت الكلمة بضيوف الإمارات في بلدهم الثاني أرض السلام والتسامح والعطاء، وأثنت على جهود اللجنة المنظمة وكافة الشركاء على توفير اللقاح لكل القادمين من الخارج للمشاركة في الحدث. كما شكرت جنود خط الدفاع الأول على جهودهم الكبيرة في مواجهة جائحة كورونا، وفي التواجد خلال فعاليات البطولة لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي المعتمد في الأحداث الرياضية شهدت بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لفئة الأساتذة فوق الثلاثين عاماً، صالة 'جوجيتسو أرينا' بمدينة زايد الرياضيّة منافسات قوية ومثيرة من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود لمختلف الأوزان.

وأسفرت النتائج عن صدارة برازيلية لهذه الفئة، بعد أن حصد لاعبو البرازيل 66 ميدالية ملونة، بواقع 25 ذهبية و22 فضية و19 برونزية، وجاء لاعبو روسيا في المركز الثاني، بعد الحصول على 27 ميدالية ملونة، بواقع 9 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات، فيما حل لاعبو الإمارات في المركز الثالث، بعد أن حصدوا 23 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات وتتواصل اليوم منافسات اليوم الثالث من البطولة، بإقامة نزالات فئة المحترفين تحت الثلاثين عاماً لحاملي الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني، ويظهر على مسرح البطولة اليوم عدد من نجوم الإمارات، أبرزهم عمر الفضلي وزايد الكثيري، فيما يختتم الحدث غداً بإقامة منافسات الحزام الأسود للمحترفين تحت سن الثلاثين عاماً.