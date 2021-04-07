الوحدة يتخطى الزوراء إلى مجموعات دوري أبطال آسيا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تأهل الوحدة إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في تحويل التأخر أمام الزوراء بهدف إلى الفوز 2-1، على استاد آل نهيان بأبوظبي في مباراة الملحق، لينضم إلى جوا الهندي وبيروزي الإيراني والريان القطري، في المجموعة الخامسة، التي تقام منافساتها بالهند، في الفترة من 14 وحتى 30 أبريل الحالي.

تقدم علاء عبد الزهرة للزوراء بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني برأسية محكمة، مستفيداً من عرضية حسين علي، لكن عمر خريبين هداف البطولة وأفضل لاعب في عام 2017، أدرك التعادل للوحدة عند الدقيقة 62 بعد صناعة ذكية من فارس جمعة المتقدم للمساندة الهجومية، قبل أن يضيف خليل إبراهيم الهدف الثاني للوحدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن أعاد له البديل ماتافز الكرة في الدقيقة 77.

والفوز هو الثالث للوحدة على الزوراء بالذات في المسابقة والثاني له بالأدوار الإقصائية مقابل فوز وحيد للأخير، ليتمكن بذلك من عبور الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة بعد أن تخطاها في نسخ (2001-2002، 2010، 2017).

جاءت المباراة حافلة بالالتحامات البدنية القوية، والتي أدت لخروج محمد برغش في تبديل اضطراري بالشوط الثاني، بينما قلت فيها الفرص أمام المرميين، وأبرزها تسديدة إسماعيل مطر الذي صادفت المباراة ذكرى يوم ميلاده الـ38، لكن الحارس جلال حسن حول الكرة إلى الركنية.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الوحدة الصاعد عبد الله حمد للمرة الأولى في دوري الأبطال، واعتمد المدرب الهولندي تين كات على اللعب بطريقتين خلال الشوطين، حيث بدأ متحفظاً دفاعياً بالدفع بـ3 محاور، وتحول إلى 4- 4- 2 في الشوط الثاني. ويغادر الوحدة إلى الهند السبت المقبل قبل 4 أيام من مباراته الأولى أمام بيرزوي.