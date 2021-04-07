«الرئاسة» تعزف لحن «الإيذاع» في «ختامي المرموم»

رضا سليم (دبي)

أزاح ميدان المرموم الستار عن تحديات جديدة في رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، الذي أقيم ضمن المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021، والتي أقيمت على مدار الأشواط الأربعة الأولى من الفترة المسائية، وأقيمت معها 12 شوطاً للسيارات، وجاءت الرموز الأربعة الذهبية مناصفة بين الرئاسة والعاصفة.

وحضر السباقات الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والذي توج الفائزين بالأشواط الرئيسية، والشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم. وأحكمت مؤسسة هجن الرئاسة قبضتها على كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار، بعدما واصل المضمر محمد زيتون المهيري تقديم العروض الاستثنائية، من خلال قيادته "التماس" لقمة الشوط المفتوح، وذلك بزمن قدره 8:47:3 دقائق، وتركت الوصافة لـ "مرضية" و"متعبة" وكلاهما بالشعار الرئاسي وتحت إدارة المضمر الفيلسوف أحمد مطر ماجد الخييلي، ليؤكد الشعار الأحمر قوته في الأمسية الذهبية.

وخطفت هجن العاصفة ومضمرها غياث الهلالي الأنظار في شوط البندقية للإيذاع الجعدان المفتوح، بواسطة "الفارس" الذي تفوق على جميع المنافسين، وقدم أداءً رائعاً بانفراده التام بصدارة الشوط، حيث حصل على توقيت مميز بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 8:43:4 دقائق، ويأتي "سمران" بشعار الرئاسة في المركز الثاني مع المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 8.45.4 دقائق، وثالثاً جاء "السلع" للرئاسة أيضاً مع المضمر الفيلسوف بتوقيت 8.48.3 دقائق.

وجددت هجن العاصفة تميزها بحصولها على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار المحليات، وذلك عن طريق "ندى"، والتي احتاجت لزمن وقدره 8:47:6 دقائق لقطع رحلة الـ 6 كلم، وسط مطاردة من "العزوم" للشعار الأحمر، التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 8.49.4 دقائق، مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري. وحفلت الجولة الأخيرة لأشواط رموز هذه الأمسية بالتميز والإثارة، من خلال التنافس القوي لشعاري الرئاسة والعاصفة في الأمتار الأخيرة، حيث استطاع "الصداوي" بشعار الرئاسة، أن يتفوق على نفسه، ويقدم عرضاً لفت به أنظار المتابعين للسباق بعد تجاوز "زناد" بشعار العاصفة، الذي كان متصدراً للمشهد بفارق كبير للغاية، واستطاع "الصداوي" أن ينتزع الفوز والبندقية لشوط الإيذاع الجعدان محليات، وذلك عبر رحلة قدرها 8.50.5 دقائق، فيما سجل "زناد" بشعار العاصفة زمناً قدره 8.51.0 دقائق ليأتي في المركز الثاني.

ومع أشواط السيارات، انتزعت "الشاهينية" لهجن زعبيل مع المضمر راشد محمد سعيد مروشد صدارة الشوط الخامس للأبكار، بزمن 8:54:5 دقائق، فيما نجح "لطام" لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري في الفوز بالشوط السادس للجعدان بزمن 9:02:1 دقائق، وأكملت هجن الرئاسة انتصاراتها مع نفس المضمر في الشوط السابع للأبكار عبر "نوف" التي سجلت زمنا قدره 9:02:9 دقائق.

ونجحت "الشاهينية" في إعادة هجن العاصفة للمقدمة في الشوط الثامن للأبكار بزمن 8:59:3 دقائق، ونال "العفريت" لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع المضمر محفوظ خميس الجنيبي المركز الأول للجعدان بزمن 9:03:5 دقائق.