لجنة الحكام تناقش مستقبل قضاة الملاعب

معتز الشامي (دبي)

تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة سالم الشامسي عضو مجلس الإدارة، حيث تم تكليف محمد عمر رئيس لجنة الحكام السابق، بتولي منصب نائب رئيس اللجنة، بالإضافة لضم يعقوب الحمادي الحكم الدولي المعتزل حديثاً، في عضويتها إلى جانب تكليف إبراهيم لعماش كمستشار للجنة.

وتناقش اللجنة مستقبل قضاة الملاعب، مع التمسك باستمرار خطة التطوير الجارية، والتي اعتمدها مجلس الإدارة، وقدمتها اللجنة السابقة برئاسة علي حمد عضو مجلس الإدارة الذي اعتذر عن الاستمرار في رئاسة اللجنة لأسباب خاصة.

وينتظر أن يتم وضع خطة إعداد بدني وفني للجنة خلال توقف الدوري، لحفاظ القضاة على مستوياتهم خلال توقف الدوري الذي يستمر قرابة الشهر، بينما سيغادر حكام النخبة لإدارة مباريات بدوري الأبطال وتحديداً في السعودية التي تشهد إقامة 3 مجموعات من البطولة على أرضها،

ومن المقرر أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع مع وسائل الإعلام للرد على كافة الاستفسارات بحسب مصادر رسمية داخل اللجنة.