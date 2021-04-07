الأندية تسحب الثقة من «ألعاب القوى» بـ «لجنة» مؤقتة

مراد المصري (دبي)

صوت 14 نادياً بالإجماع على الموافقة بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي لاتحاد ألعاب القوى، وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في فندق ماريوت الجداف بدبي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية كمراقبين.

وضمت قائمة الأندية الـ 14 التي صوتت بسحب الثقة، العين، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، الفجيرة، الإمارات، خورفكان، البطائح، الرمس، الذيد، الجزيرة الحمراء، الحمرية، مليحة ودبا الحصن، فيما غاب عن الجلسة 7 أندية عاملة، هي النصر، الظفرة، حتا، فلج المعلا، مسافي، العربي ومصفوت. وبحسب اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية يتطلب حل المجلس 50 ٪ +1 من عدد الأندية، وهو 11 نادياً للموافقة على سحب الثقة، لكن العدد وصل إلى 14 نادياً، وهو ما يؤكد حالة السخط التي أصابت الأندية من الأخطاء والتجاوزات الإدارية والفنية المالية، التي قام بها مجلس الإدارة حتى وصلت اللعبة إلى حالة من الفوضى.

كما قامت الجمعية العمومية، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، برئاسة محمد بن حميدان الزعابي من نادي الجزيرة الحمراء، وتضم في عضويتها ناصر عاشور من نادي الشارقة، ماجد سلطان من نادي شباب الأهلي، سهيل سالم الكعبي من نادي مليحة، وجمعة الشامسي من نادي الحمرية.