مدربا النصر وشباب الأهلي يعلنان تحدي «كأس الـ 50»

معتصم عبدالله (دبي)

أعلن مدربا النصر وشباب الأهلي التحدي على لقب "كأس الخمسين"، كأس الخليج العربي لموسم 2020- 2021، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الجمعة المقبل على استاد الشارقة بالإمارة الباسمة، والذي يحتضن للمرة الأولى نهائي المسابقة.

واختارت رابطة المحترفين الإماراتية متحف الاتحاد بدبي ذا الطابع الحيوي بسمات القرن العشرين، موقعاً لإقامة المؤتمر الصحفي للنهائي الذي يحمل شعار "كأس الخمسين"، حيث يرتبط متحف الاتحاد بإلهام مواطني الإمارات وزوّارها، من خلال قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يحتفي بما أظهره مؤسسو الدولة من تفانٍ والتزامٍ وروحٍ وطنية، لتشجيع الأفراد، من جميع المشارب، على اقتفاء خطاهم في بناء الأمة.

وعبر الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، عن سعادته بتزامن النهائي مع «عام الخمسين»، وبإقامة مؤتمر المباراة في متحف الاتحاد الذي يحكي عراقة تاريخ الإمارات، وقال تعليقاً على المباراة: "فريقي مستعد لياقياً وذهنياً للنهائي، ونتمنى أن نكون في جاهزية تكتيكية، وأن نقدم مباراة على قدر المستوى والطموح أمام شباب الأهلي، لافتاً إلى أن لاعبي فريقه توجوا جهودهم بالوصول إلى النهائي.

وحول ضغوط النهائي، أوضح: نتعامل مع مباراتي النهائي في كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة بشكل منفصل، نوجه منافساً عنيداً، وعملنا على دراسة المنافس بشكل جيد واستغلال نقاط ضعف المنافس، ولدي الثقة الكامل في تقديم فريقي أداء يرفع الرأس. من جانبه، اعتبر محمود خميس مدافع النصر غيابه عن نهائي النسخة الماضية حافزاً للتتويج بأول ألقابه في كأس الخليج العربي مع فريقه الحالي في مباراة الجمعة، وأوضح: أتطلع بشغف لمباراة النهائي، نعلم صعوبة المهمة أمام منافس قوي، ولكننا في المقابل نملك الثقة في قدراتنا، والضغوط على حامل اللقب لن تثنينا.

في المقابل، أثنى مهدي علي مدرب شباب الأهلي على إقامة مؤتمر النهائي في متحف الاتحاد الذي يحكي تاريخ الإمارات، وحول النهائي، قال: وصولنا للنهائي ليس إنجازاً، وأن الإنجاز الحقيقي التتويج باللقب لإسعاد الجمهور، لافتاً إلى أن الحظوظ بين الفريقين متساوية، ومن ينجح في التعامل مع ظروف المباراة سيظفر باللقب.

وأكد مدرب «الفرسان» على جاهزية حارسه الأساسي ماجد ناصر بعد غيابه عن آخر مباراتين في الدوري، وقال: ارتأينا إراحة ماجد ناصر استعداداً للنهائي بعد استيفاء الإيقاف، وفي المقابل ما يزال كارتابيا في طور التأهيل على أن تتحدد إمكانية مشاركته لاحقاً، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لا يرغب في المجازفة بإشراك عمر عبدالرحمن في الوقت الراهن، من أجل منحه الفرصة الكافية لإكمال مراحل الاستشفاء.