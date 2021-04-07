ميلوس.. رجل الضربات الحرة في «الخليج العربي»

سلطان آل علي (دبي)

في كرة القدم هناك طرق كثيرة لتسجيل الأهداف، لكن قد تكون أصعبها وسلاحها الأقوى هو الكرات الثابتة، وتحديداً الضربات الحرة المباشرة، ولا يمكن لأي لاعب تسجيلها وإتقانها، إلا إذا كان مميزاً ويملك قدرات خاصة. وفي دوري الخليج العربي هناك لاعبون تميزوا في هذا الجانب منذ سنوات، وهناك لاعب بقدرات فوق العادة، اسمه ميلوس كوسانوفيتش.

ضربات قاضية يعد ميلوس أحد أهم وأخطر أسلحة الجزيرة في هذا الموسم في دورينا، فقد سجل المدافع الصربي 5 أهداف من 5 ضربات حرة، ساهمت 3 منها في تحقيق 7 نقاط مباشرة لفخر أبوظبي وذات أهمية قصوى. ففي الدور الأول سجل الهدف الأول للجزيرة على الوصل وانتهت المباراة بنتيجة 3-2، وفي مباراة شباب الأهلي سجل هدف التعادل في الدقيقة 92 ليمنع خسارة محققة، وبالجولة الماضية سجل هدف الفوز على الوصل مجدداً بنتيجة 3-2.

وسجلت أندية دوري الخليج العربي 15 هدفاً من الضربات الحرة المباشرة هذا الموسم، 5 منها للجزيرة بإمضاء كوسانوفيتش و10 أهداف لبقية الأندية. ويتساوى كوسانوفيتش مع أندية حتا وعجمان والفجيرة والعين وبني ياس وكلباء وخورفكان والوصل وشباب الأهلي مجتمعين، حيث سجلوا 5 أهداف من ضربات حرة مباشرة. وبالمقارنة بالدوريات الخمس الكبرى، لا يوجد أي لاعب سجل أكثر من 4 أهداف من الضربات الحرة، حيث أنّ أعلى رقم سجله جيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثهامبتون بـ4 أهداف في الدوري الإنجليزي، ولا يوجد أي نادٍ سجل أكثر من الجزيرة بـ5 أهداف. الأفضل منذ 2012-2013.

ويعد رقم ميلوس كوسانوفيتش في تسجيل الضربات الحرة هو الأعلى للاعب في موسم واحد منذ 2012-2013، حيث سبقه إليه مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل، بتسجيله لـ5 أهداف في موسم 2018-2019 على الظفرة بهدفين ودبا الفجيرة والوصل والنصر هدف واحد. فيما يأتي في المرتبة الثانية بـ4 ضربات حرة في موسم واحد كل من: أحمد خليل مرةً أخرى مع شباب الأهلي في 2016-2017، وفابيو ليما مع الوصل في 2017-2018، ورونالدو مينديز مع الوصل في 2016-2017، وماسكارا مع النصر في 2012-2013.

وإذا ما وضعنا قائمة أعلى المسجلين للضربات الحرة منذ 2012-2013، فسيتصدر أحمد خليل القائمة باكتساح لتسجيله 11 هدفاً، منها واحد في موسم 2013-2014 وآخر في 2015-2016 ثم 4 أهداف في 2016-2017 و5 في 2018-2019، يأتي من خلفه نجم الوصل فابيو ليما بـ7 أهداف، ثم نجد إيجور كورونادو بـ6 أهداف، متساوياً مع عمر عبدالرحمن الذي سجل 5 منها مع العين وواحداً مع الجزيرة، وبخمسة أهداف هناك ميلوس مع الجزيرة، ورونالدو مينديز مع الوصل، ومحمود خميس مع النصر.

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للضربات الحرة منذ موسم 2012-2013:

11 أحمد خليل

7 فابيو ليما

6 إيجور كورونادو

6 عمر عبدالرحمن

5 ميلوس كوسانوفيتش

5 رونالدو مينديز

5 محمود خميس

4 ماسكارا

4 جوجاك

4 إسماعيل مطر

4 فيرناندو جابرييل

أكثر الأندية تسجيلاً للضربات الحرة منذ موسم 2012-2013:

26 الجزيرة

21 شباب الأهلي

18 الوصل

15 الوحدة

15 النصر

12 العين

12 الشارقة



