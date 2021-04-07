اتحاد الكرة يحاضر مرافقي أندية الإمارات في «أبطال آسيا»

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الكرة اجتماعاً تنسيقياً مع مرافقي أنديتنا المشاركة في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا 2021، التي تنطلق بمباريات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل الجاري.

حضر الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والمرافقون الإداريون والأطباء الذين تم تعيينهم من قبل الاتحاد لمرافقة فرق الوحدة، العين، شباب الأهلي، والشارقة ليكونوا حلقة الوصل بين الأندية والاتحاد الآسيوي، خاصة فيما يتعلق بتطبيق بروتوكول عمليات المباريات والإجراءات الطبية المعتمدة، في إطار حرص اتحاد كرة القدم على توفير كل الدعم لممثلي الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية.

وناقش الاجتماع التفاصيل الخاصة بدور المرافقين وعملهم مع الأندية خلال المشاركة الآسيوية، والتأكيد على تطبيق كُل الإجراءات الاحترازية، بهدف سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.