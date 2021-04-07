817 ألف درهم جوائز سباق «ميدان» الختامي بمشاركة 107 خيول

دبي (الاتحاد)

يسدل مضمار «ميدان» غداً الخميس الستار عن موسم سباقاته (2020 -2021)، والذي يتألف من 8 أشواط بمشاركة 107 خيول، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، ويمثل الشوط السادس الشوط الرئيس في الحفل، فيما يبلغ مجموع الجوائز 817.500 درهم، برعاية مختلفة للشركات الوطنية. ويتصدر ممثل جودلفين "فيلروم" بإشراف شارلي أبلبي وقيادة ريتشارد مولن، ترشيحات الشوط السادس الرئيس لمسافة 1600 متر على لقب زعبيل تروفي بالمضمار العشبي، وجائزته 120 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات، وينافسه "مقترب"و"حكيم".

ويجتذب شوط لونجين ستيكس لمسافة 1900 متر والبالغ جائزته 120 ألف درهم، 8 خيول أبرزها "فيثفل سولجر"، وينافسه كل من "المروم"و"جراند دبي"، فيما يتصدر "مكمنان" ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1400متر، وينافسه بقوة "مارشال مارت"و"زيرو تو اهندرد".

ويسعي "كوكبي" للفوز بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وينافسه "مونسكي"و"هوا بلادي"، ومن أقوي المرشحين في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر الجواد "هايد بارك"، وينافسه "كارجينسكي"و"مبكر"، ويطمح "سبيدي موف" لاقتناص لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، وينافسه "مترفع"و"تنين". ويأمل "القعقاع" في الفوز بلقب الشوط السابع لمسافة 2410 متر، وينافسه كل من "أيرش فريدوم"و"فيرناس"، فيما يبحث "تفاخر" عن لقب الشوط الثامن والختامي لمسافة 2000 متر، وينافسه "زورايون"و"سالتارين دبي".