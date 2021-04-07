ابن هزام يلتقي وفد «الفيفا»

دبي (الاتحاد)

التقى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة في مقر الاتحاد بدبي وفداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ضم سانجيفان مدير الاتحادات الوطنية الأعضاء بالفيفا عن قارتي آسيا وأفريقيا، وعصام الصهيباني مدير المكتب الإقليمي للفيفا بدبي.

ناقش اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك والمشاريع التطويرية والفعاليات والأحداث المقبلة التي سينظمها ويستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الفيفا من مؤتمرات وورش ودورات وغيرها.

حضر اللقاء حمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر يبردوي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.