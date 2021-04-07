اتحاد الدراجات ينهي تحضيرات كأس رئيس الدولة



دبي (الاتحاد)

أنهى اتحاد الدراجات الهوائية ترتيبات وتجهيزات إقامة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذا الموسم، المقرر إقامته غداً الجمعة لمسافة 80 كم، والذي تقام منافساته بمضمار القدرة في سيح السلم بدبي، وهو آخر السباقات الرسمية في أجندة هذا العام. ويشارك في الحدث أندية الدراجات في الدولة، كما تم السماح لمشاركة فرق الهواة المواطنين، وحددت اللجنة الفنية المشرفة على السباق التابعة للاتحاد مشاركة 10 متسابقين لكل فريق من بينهم لاعب مقيم. ورصد اتحاد الدراجات جوائز تكريم لأصحاب المراكز الثلاث الأولى في الفردي والفرق لممثلي الأندية، وأيضاً جوائز للمراكز الثلاثة الأولى للفردي والفرق على مستوى فرق الهواة المواطنين، كما سيمنح كأس البطولة للنادي الفائز بالمركز الأول فرق، وكأس آخر للفريق الفائز بالمركز الأول للهواة المواطنين.

وتبدأ مراسم حفل التكريم بمجرد انتهاء منافسات السباق بتكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين الداعمين لمسيرة الاتحاد خلال الموسم الحالي. من جانب آخر، تواصل الأندية وكافة فرق الهواة المشاركين في الحدث تحضيراتها بحماس وجدية للفوز بأغلى ألقاب الموسم، وهو كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي يعتبر هدفاً رئيسياً واستراتيجياً لجميع الدراجين والأندية المشاركة في الحدث.

