للمرة الأولى.. «الإمارة الباسمة» تفتح أحضانها لتتويج بطل كأس الخليج العربي

معتصم عبدالله (دبي)

تحتضن الشارقة نهائي كأس الخليج العربي في نسخته الـ 13، والذي أطلق عليه لقب «كأس الخمسين» بين فريقي النصر وشباب الأهلي مساء الجمعة على استاد الشارقة، وهي المرة الأولى التي تحتضن «الإمارة الباسمة» الحدث، في «ديربي» منتظر يجمع «العميد» حامل اللقب، والذي يرفع شعار «التتويج الرابع»، و«الفرسان» الطامح بدوره لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة للمرة الخامسة.

وتنقل نهائي كأس الخليج العربي على مدار المواسم الـ 12 الماضية ما بين 5 ملاعب في إمارات الدولة، بداية باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، الذي كان شاهداً على التتويج الأول للعين على حساب الوحدة 1-0 موسم 2008-2009، وصولاً إلى ملعب زعبيل الذي شهد تتويج «العميد» بلقبه الثاني أمام منافسه شباب الأهلي 2-1.

وضمت قائمة ملاعب نهائي كأس الخليج العربي إلى جانب استاد محمد بن زايد، وملعب زعبيل، استاد آل مكتوم بنادي النصر، واستاد هزاع بن زايد في العين، واستاد راشد بنادي شباب الأهلي، فيما سيكون استاد الشارقة الوجهة السادسة لنهائي الموسم الحالي 2020- 2021.

ويُعد استاد آل مكتوم بنادي النصر الأكثر احتضاناً لمباريات نهائي كأس الخليج العربي في 4 نسخ مواسم 2009-2010 (الجزيرة)، 2011- 2012 (الأهلي)، 2015-2016 (الوحدة)، 2016-2017 (الأهلي)، وحل ثانياً استاد هزاع بن زايد، بعدما شهد تتويج أبطال ثلاثة نسخ مواسم 2013-2014 (الأهلي)، 2017-2018 (الوحدة)، 2018-2019 (شباب الأهلي).

في المقابل، استضاف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة نهائي كأس الخليج العربي في نسختي 2008-2009 و2010-2011 (الشباب)، وأقيم النهائي مرة واحدة على استاد راشد موسم 2014-2015 والذي توج فيه النصر بلقبه الأول على حساب الشارقة، قبل أن يعيد الكرة على استاد زعبيل في نسخة الموسم الماضي 2019-2020، في انتظار ما تسفر عن مواجهة الجمعة على استاد الشارقة.