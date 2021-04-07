كانافارو: بيرلو «تراث» يجب حمايته !

أنور إبراهيم (القاهرة)

دافع النجم الدولي الإيطالي السابق فابيو كانافار، والمدرب الحالي لفريق جوانزو إيفر جراند الصيني، عن مواطنه أندريا بيرلو المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس، إزاء الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة وحمّلته تراجع مستوى «السيدة العجوز» هذا الموسم، والابتعاد عن قمة الدوري «الكالشيو» والخروج المبكر من بطولة دوري الأبطال، على يد فريق بورتو البرتغالي في دورالـ16 للبطولة.

وقال كانافارو في حديث لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، إن يوفنتوس يعرف جيداً ما سيفعله مع بيرلو، وسيكون من الخطأ إقالته في الوقت الحالي. وأضاف: عندما اختارت إدارة يوفنتوس بيرلو لتدريب الفريق كانت تعرف جيداً إنه لا يملك الخبرات التدريبية الكافية، ولهذا فمن المنطقي أن يأخذ كامل وقته مع الفريق لكي ينضج، ورغم ذلك صنع بيرلو أشياء جيدة بإشراكه عدد من اللاعبين الشباب، وبإحكام سيطرته على غرفة ملابس صعبة تضم عدداً غير قليل من النجوم الكبار الذين حققوا الكثير من البطولات، صحيح أن بعض الأمور سارت في الاتجاه غير الصحيح وأخطأ فيها بيرلو، إلا أن ذلك أمر طبيعي لأنه إنسان.

وحذر كانافارو إدارة يوفنتوس من التفريط في بيرلو في الوقت الحالي، وتساءل مندهشاً: إذا كانت إدارة يوفنتوس تبحث إقالته الآن، فلماذا اختارته من البداية؟ يذكر في هذا الصدد أن أنييلي رئيس نادي يوفنتوس أجرى اتصالات بمدرب الفريق الأسبق ماسيمليانو أليجري من أجل بحث إمكانية تولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال كانافارو قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006 بألمانيا، إن الإبقاء على بيرلو يمثل «تراثاً» يجب حمايته، حتى يكبر أبناء النادي كمدربين مع اكتساب الخبرات بمرور المباريات. وعلق قائلاً: إذا كانت هناك أخطاء، فاللوم لا يقع على بيرلو وحده، وإنما على اللاعبين أيضاً الذين ارتكبوا أخطاء داخل الملعب وخارجه.

جدير بالذكر أن يوفنتوس مع بيرلو حقق نسبة فوز ضئيلة لا تتجاوز 57% في الدوري الإيطالي، ولم يسجل لاعبوه سوى 56 هدفاً، بينما دخل مرماهم 25 هدفاً، أي أن الفريق سجل متوسط هدفين في كل مباراة، وهو معدل أقل من معدل الموسم الماضي، عندما كان الفريق تحت قيادة الإيطالي ماوريشيو ساري.