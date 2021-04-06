«جو جيتسو الإمارات» يلمع في اليوم الأول لـ«عالمية أبوظبي» بـ34 ميدالية



مصطفى الديب (أبوظبي) برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أمس منافسات النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في صالة جو جيتسو آرينا بالعاصمة أبوظبي، حيث أقيمت نزالات فئة الناشئين تحت 18 سنة للحزام الأزرق، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم. وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تألق لافت للاعبي ولاعبات الإمارات، حيث نجحوا في حصد في 34 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية، و12 فضية، و10 برونزيات، الأمر الذي برهن كالعادة على وجود قاعدة راسخة للمواهب الناشئة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية، ورفع علم الدولة في المحافل والبطولات العالمية. وتابع منافسات اليوم الأول، من صالة جو جيتسو أرينا، معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بوعبيد نائب رئيس لدى شركة أدنوك للتكرير، والأمين العام للاتحاد فهد علي الشامسي، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال في الاتحاد. وتتواصل فعاليات البطولة اليوم بإقامة منافسات الأساتذة التي يشارك فيها 500 من حملة الحزام الأسود والبني والبنفسجي والأزرق، ممن هم فوق سن الثلاثين، ضمن مئات النزالات التي تتوزع على عدد من فئات الأوزان . من جانبه أكد عبد المنعم الهاشمي أن مجتمع اللعبة يعيش لحظات فرح حقيقية لعودة هذه البطولة، الأهم على الساحة العالمية، مشيداً بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أرست دعائم تطور جو جيتسو الإمارات على كافة المستويات المحلية والآسيوية والدولية، حتى أصبحت أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية وأحد أبرز صناع القرار العالميين. وأضاف: انطلاق البطولة أمس، والذي يصادف الانطلاقة الفعلية لعام الخمسين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يعزز لدينا مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء إلى وطن تحرص قيادته الرشيدة على ضمان أعلى درجات الرخاء والرفاهية لأبنائها من المواطنين والمقيمين، وتمهد لهم طريق التقدم والارتقاء وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات، مشيراً إلى أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تواكب بانطلاقتها أيضاً اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، إحدى مبادرات الأمم المتحدة التي تحتفي بالرياضة والنشاط البدني نحو الطريق إلى التعافي.