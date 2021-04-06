اتحاد القوى تحت مقصلة «الثقة»



دبي (الاتحاد)

تُعقد مساء غدٍ الأربعاء في فندق ماريوت الجداف في دبي، الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد ألعاب القوى، التي دعا لها 14 نادياً من أصل 21، للتصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، أو بعض من أعضائه، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي صاحبها عقد جمعية عمومية عادية يوم الأحد الماضي، لم يتم الاعتراف بقانونيتها من الجهات ذات الاختصاص والغالبية العظمى من الأندية. وتتمسك الأندية بموقفها لإقامة الجمعية غير العادية غداً، وتم توجيه الدعوة لممثلي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لحضورها، وذلك وسط انقسام واضح حالياً بين أعضاء مجلس الإدارة تجسد في عرقلة حضور بعضهم لفعاليات الجمعية العمومية العادية الماضية، إلى جانب عدم القدرة على إثبات صحة المرجع القانوني لإقامة الجمعية العمومية بحضور سبعة أندية فقط، علماً أن النظام الأساسي لم يتم اعتماده سابقاً من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ولا يمكن اعتماده في الجمعية العمومية الماضية كونه بحاجة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية من أجل اعتماده قبل تطبيق بنوده.