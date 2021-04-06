"كاستم شو" يستعرض سيارات السباقات في دبي



دبي (الاتحاد)

يدشن معرض "كاستم شو إمارات 2021" نسخة جديدة بعد غدٍ الخميس، بمركز دبي التجاري العالمي، بعدما توقف في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ويستمر المعرض لمدة 3 أيام، حيث ينتظر أن يحضره أكثر من 30 ألف زائر، خاصة أنه يعد أكبر حدث للسيارات في الإمارات، ويمنح الزائرين فرصة للاطلاع على مئات السيارات المعدلة، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو الدول المجاورة التي تشارك في المعرض سنوياً.

ويضم المعرض قسماً مخصصاً للسيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى سيارات العضلات الأميركية، بالإضافة إلى سيارات السباقات التي تتمتع بمواصفات خاصة. وتظهر نسخة هذا العام في ثوب جديد من خلال استعراض عدد كبير من السيارات وأنواعها، بجانب وجود سيارات تحمل ألوان ورسومات مبهرة تجذب الزوار، ويمتد الأمر إلى الرسومات التي تطال المحركات بجانب عرض سيارات قوية بتصميم مستوحى من بعض الأفلام والمسلسلات الشهيرة، ويوجد داخل المعرض ركن مخصص للدراجات التي تبدو كالتحف الفنية اللامعة، وسيضم المعرض شاحنات وسيارات رباعية الدفع للطرقات الوعرة وسيارات كلاسيكية . ويضم المعرض مجموعة من المسابقات منها مسابقة الدراجات المعدلة وبناء المحركات وبطل الميكانيكا ومنافسة السيارات المعدلة، وهناك حلبة الدريفت والاستعراض وسيارات التحكم عن بعد.

وأكد عمر حسين العطار المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بالإنابة للمعرض، أن نسخة هذا العام ستكون الأفضل لأنها تقام لأول مرة في دبي، وذلك سيميزها عن المعارض في السنوات السابقة والجديد في معرض كاستم شو 2021 هو مشاركة الجهات الحكومية كشريك استراتيجي وكمشارك في المعرض، وهم شرطة دبي والدفاع المدني وإسعاف دبي ومؤسسة دبي للإعلام وإذاعة الأولى، ودبي كالندر. وسيكون هناك مسابقة لأول مرة يتم الإعلان عنها، وهي أقوى سيارة معدلة، بين الجهات الحكومية والمحلية، وعلى صعيد الدراجات النارية، من المتوقع مشاركة دراجات جميلة وقوية .