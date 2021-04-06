ايفزا تجدد رعاية "بولو الحبتور" للعام الثاني

دبي (الاتحاد)

أعلن مارتن بيدرسون رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية "ايفزا"، عن تجديد الرعاية لبطولات الحبتور للموسم المقبل ورعاية فريق مهرة، مشيراً إلى أن فريق ايفزا مهرة يشهد مرحلة البناء والتجديد الشامل، وسيكون رقماً صعباً في الموسم المقبل، عبر التعاقد مع لاعبين محترفين جدد وشراء 40 خيلاً من الأرجنتين، ليتمكن من المنافسة بقوة في جميع البطولات، خاصة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس دبي الذهبية.

وأكد عزم ايفزا تنظيم بطولة للاعبين واللاعبات المواطنين، من منطلق واجب مجتمعي تحتمه التقاليد العريقة لشركته، وستكون هناك حوافز تشجيعية للجميع، ونفكر في المستقبل إقامة بطولات على صعيد منطقة الخليج.

وأضاف: تم الاتفاق مع راشد ومحمد الحبتور على تحويل بطولات العام المقبل، إلى مهرجانات شاملة، ولن تقتصر على مباريات البولو فقط بل على عروض فنية "غنائية وموسيقية"، وعروض تراثية وعروض أزياء، لتستقطب كافة شرائح المجتمع. وتابع: البنية التحتية التي تشهدها ملاعب البولو بدولة الإمارات تعد مفخرة، وتضاهي الأكبر عالمياً، وشكلت هاجساً بل دافعاً لأبرز نجوم اللعبة عالمياً للتواجد في الإمارات والمشاركة في معظم الأنشطة والبطولات، التي تقام على ملاعبها، وأشكر الجميع على تعاونهم الجاد في إنجاح الموسم، وخصوصاً عائلة الحبتور بقيادة خلف الحبتور ونجليه راشد ومحمد.