رأس الخيمة جاهزة لبطولة بناء الأجسام

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت رأس الخيمة جاهزيتها لبطولة رأس الخيمة «واوان» لبناء الأجسام، التي تستضيفها الإمارة يومي 9 و10 أبريل الحالي، والتي تعد أغلى وأكبر بطولة بناء أجسام تنظم بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في الإمارة من حيث جوائزها، بدعم ورعاية سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية.

رحب الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، بالمشاركين مؤكداً سعادته لاستضافة رأس الخيمة هذه البطولة الكبيرة بجوائزها ونوعية اللاعبين الدوليين المشاركين بها، خصوصاً أنها تتزامن مع اختيار إمارة رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية للعامين 2020 و2021، ونتطلع إلى أن تحقق هذه البطولة أعلى درجات النجاح والمكاسب، باعتبار أن الهدف منها تعزيز في النقلة النوعية التي تشهدها الرياضة الإماراتية في رياضة بناء الأجسام والفيزيك، بشكل خاص، ونتقدم بالشكر إلى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية. وأضاف: «يدرك الجميع أن رأس الخيمة كانت دائماً ولا تزال مسرحاً لمختلف البطولات الرياضية القوية، وتحظى بالدعم والرعاية والاهتمام من جميع المؤسسات الخدمية، وسيجد المشاركون في البطولة الفرص للنجاح، مع تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

