«الهيئة» تطلق مبادرة تعزيز الرياضة بـ «حوار المستقبل»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق مبادرة «حوار رياضة المستقبل»، لتعزيز التكامل على مستوى الاتحادات والجهات الرياضية، وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف المعنية بالشأن الرياضي المحلي. وتتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تتضمن اللقاءات التفاعلية والزيارات الميدانية، وورش العمل، والأنشطة التنسيقية، وجلسات العصف الذهني، والعديد من الأنشطة المشتركة مع المعنيين بالشأن الرياضي.

وتأتي المبادرة الجديدة تجسيداً لتوجهات الهيئة العامة للرياضة، في تعزيز العمل المشترك لريادة مسيرة الرياضة المحلية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال بلورة وتطوير استراتيجيات وآليات عمل جديدة، ترتقي بواقع الرياضة وتعزز من مساهمتها وحضورها في خطط التنمية الشاملة للدولة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الخمسين القادمة. وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة أن الهدف هو وضع مقاربة جديدة تتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لمستقبل الرياضة، وتلبي طموحات الوسط الرياضي في مختلف الألعاب والمنافسات المحلية والقارية والدولية. بناء على هذا، وضعنا اليوم خمسة أسس لتكون دليل عمل لنا على المدى المنظور وهي الشراكة باعتبارها عنوان المرحلة، والحوكمة بهدف توفير البيئة المنظمة للعمل، ورعاية المواهب التي تعد أولوية قصوى بالنسبة لجميع الألعاب، والرياضة المجتمعية والتي تهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتكريس ممارستها جزءاً من الثقافة اليومية، وكيفية توظيف الرياضة في تعزيز حضور الدولة وتأكيد مكانتها في كافة المحافل».

وانطلقت المبادرة بعقد أول اللقاءات التفاعلية عن بعد عبر تقنية الفيديو برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وبحضور كل من: سعيد عبدالغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، واللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي، رئيس اتحاد الرماية، واللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الكاراتيه، وأحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكوندو، وناصر محمد التميمي، أمين عام اتحاد المصارعة والجودو، وأنس ناصر العتيبة، رئيس اتحاد الملاكمة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، وسلطان سيف سلطان السماحي، رئيس اتحاد السباحة، ومنصور جمعة ناصر بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد المبارزة، وسالم يوسف القصير رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وعائشة سيف الصيري، أمين عام اتحاد الرياضة المدرسية، ومحمد أحمد بن سليم، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية.وقال الفلاسي: ستكون هذه اللقاءات بشكل مستمر ووفق جدول أعمال واضح ومحدد، وهي تشكل ترجمة عملية لرؤيتنا لمفهوم الشراكة، من حيث إتاحة الفرصة أمام الجميع للوقوف على التحديات وتحديد المسؤوليات وتعزيز العمل بروح الفريق الرياضي الواحد. هدفنا اليوم هو ترسيخ حضور الإمارات على الساحة الرياضية الإقليمية والعالمية، وتأكيد تنافسيتها في هذا المجال، وجعلها وجهة مفضلة للرياضة من خلال استضافة أهم البطولات والمنافسات، ومقرات الاتحادات القارية والعالمية، واستقطاب الأندية والمنتخبات التي تفكر في إقامة معسكرات ودورات تدريبية، مستفيدين من البنية التحتية المتطورة والملاعب والمرافق ذات المستوى المتميز».