راضي شنيشل: نحترم الوحدة ومتفائلون بالفوز

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

عبّر العراقي راضي شنيشل مدرب الزوراء العراقي عن تفاؤله بالفوز أمام الوحدة غداً الأربعاء في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، رغم اعترافه بأن الوحدة يملك فريقاً مميزاً، وأن وضعه في دوري الخليج العربي لا يعكس الإمكانيات التي تتوفر فيه، مشيراً إلى أن التغيير الفني الأخير بالتعاقد مع الهولندي تين كات يعكس اهتمام الوحدة بدوري أبطال آسيا، ورغبته في الوصول إلى مرحلة المجموعات، والتقدم في البطولة لإنقاذ موسمه.

وقال المدرب العراقي: أتمنى أن يوفق الفريقان في تقديم أداء جيد، هي مباراة واحدة ولا يمكن التعويض بعدها، الوحدة فريق محترم وصاحب تاريخ، استعدادنا جيد للمباراة، خاصة أننا نعيش موسماً محلياً ليس مثالياً، لكنه جيد، قياساً بالمواسم السابقة، والنشاط مستمر ولم يتوقف، فريقي جيد، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، راقبنا مباريات المنافس الماضية، والفريق جاهز لتقديم أفضل ما عنده في المباراة.

وأضاف: ثقافتنا في دوري الأبطال قليلة جداً، وبعد الاحتراف مؤخراً أصبحنا الآن نشارك، ونأمل في الخروج بنتيجة طيبة.