تين كات: الزوراء يمتاز بالقوة البدنية ونثق في العبور

محمد سيد أحمد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وصف الهولندي تين كات مدرب الوحدة مباراة فريقه مع الزوراء العراقي غداً الأربعاء في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، بالمثيرة للاهتمام، خاصة أنها تأتي أمام منافس يمتاز بالقوة البدنية، ويمتلك 6 لاعبين مميزين مثل حسين علي ومهند عبد الرحيم، لكنه في الوقت نفسه أكد ثقته الكبيرة في فريقه خاصة أنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب القدرات العالية والقادرين على صناعة الفارق.

وقال تين كات عن المباراة: سعداء بعودة إسماعيل مطر وخليل إبراهيم المؤثرين جداً مع الفريق، حضرنا جيداً، ونعرف قدرات المنافس الذي تابعت له عدداً من مبارياته مع الفرق الكبيرة في الدوري العراقي، ندرك صعوبة المباراة، وأسلوب اللعب مختلف عند الطرفين، لكن أجدد أن ثقتي كبيرة جداً بفريقي وقدرته على التأهل إلى مرحلة المجموعات. وأضاف: دوري الأبطال مختلف عن دوري الخليج العربي، صحيح أننا خسرنا مباراتنا السابقة أمام اتحاد كلباء، لكننا صنعنا 6 فرص للتسجيل، ولم نستغلها، والآن الظروف مختلفة، وتحضرنا بشكل جيد لعبور هذه المباراة.