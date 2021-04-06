«أس أس» بطل «الإسطبلات الخاصة» لمهرجان محمد بن راشد للقدرة

محمد حسن (دبي)

أهدى الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي إسطبلات "أس أس" العائدة لسلطان علي السبوسي، لقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة، في ختام فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة. ونظم فعاليات المهرجان نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، واشتمل بخلاف سباق الإسطبلات الخاصة على 3 سباقات أخرى، هي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، الفعالية الرئيسية في المهرجان، وسباق للسيدات، وآخر مخصص للأفراس فقط، وكلاهما لمسافة 120 كلم. وتمكن الكتبي من تحقيق لقب سباق الإسطبلات الخاصة الذي شهد مشاركة 237 فارساً وفارسة، على صهوة الجواد "الطنطاوي" مسجلاً زمناً وقدره 4:18:03 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.90 كلم/ساعة. وجاء في المركز الثاني محمد صالح العطاس على صهوة "شا اكليبس" لإسطبلات الحزم 4 بزمن قدره 4:21:04 ساعة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً وكان واضحاً منذ البداية حرص الفارس سالم ملهوف على تحقيق الفوز، حيث كان وصيفاً في المرحلتين الأولى والثانية، ثم صعد إلى الصدارة في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة، ليكون أول المنطلقين للمرحلة الأخيرة التي تسيدها بكل سهولة مسجلاً فوزه الأول هذا الموسم. وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العضب عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية المدير العام للنادي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس. وفضلاً عن الكؤوس، فقد تم تخصيص جوائز نقدية قيمة للفائزين، حيث نال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والثاني 180 ألف درهم، فيما نال الثالث 160 ألف درهم، وينال أصحاب المراكز من الرابع وحتى الـ 70 جوائز مالية تبدأ من 50 ألف إلى 30 ألف درهم.