«العنود» و«مهندس» و«عنابة» و«متعب» أبطال رموز الإيذاع في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهدت تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، اليوم الثلاثاء، تحديات رموز الإيذاع لهجن أبناء القبائل، وذلك في اليوم الرابع من المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بالمرموم، والتي أقيمت على مدار 6 أشواط بواقع رمزين للمفتوح ورمزين للمحليات ومثلهما للإنتاج، بالإضافة إلى 12 شوطاً للسيارات، وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز . وانتزع محمد عتيق زيتون المهيري كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار المفتوح، بعد أن أبلت "العنود" بلاءً حسناً في أقوى الأشواط، وتمكنت من الظفر بالصدارة في توقيت بلغ 8:53:9 دقائق، وتمكن شعار مرغم من الظفر ببندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، بعد أن نجح "مهندس" المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي في الحصول على صدارة الشوط الثالث في توقيت استثنائي بلغ 8:46:9 دقائق. وحصل ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار المحليات، بعد أن قدم "عنابة" على المقدمة في الشوط الرئيسي بزمن وقدره 8:53:0 دقائق، وصعد شعار محمد حمد كردوس العامري إلى منصات التتويج عن طريق "متعب"، الذي ظفر بالمركز الأول في الشوط الرئيسي للإيذاع الجعدان المحليات بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت 8:57:3 دقائق. ونجحت "مشهورة" ملك محمد سالم علي حمد الانقح في التألق والإبداع في الشوط الرئيسي للإيذاع الأبكار المفتوح للإنتاج، وتمكنت من قلب جميع الموازين، واستحقت الحصول على الكأس الغالية في توقيت بلغ 8:53:3 دقائق، وجاء "غرياف" بشعار سالم سعيد منانة الكتبي بكل عنفوان، ليضع بصمته في الشوط الرئيسي للإيذاع الجعدان المفتوح (إنتاج)، ويهدي مالكه الناموس الغالي والبندقية في زمن وقدره 8:52:3 دقائق . وشهدت الفترة الصباحية إقامة 24 شوطاً في سن الإيذاع بواقع 18 شوطاً للسيارات وستة أشواط نقدية، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى للهجن من إنتاج أبناء القبائل، والتي كان أولها والمخصص للإيذاع الأبكار المحليات للإنتاج من نصيب "راهية" بشعار سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي، وذلك في توقيت وقدره 9:06:2 دقائق، ونالت "شديدة" ملك أحمد محمد روية الخيلي الوصافة، وجاءت ثالثة "الدرعية" لراشد سعيد سهيل بن دليوي في المركز الثالث. وسجلت "خيرة" ناموس الشوط الثاني للإيذاع الأبكار المهجنات للإنتاج باسم مالكها فهيد سالم علي حمد الأنقح، وذلك في زمن بلغ 9:03:9 دقائق، وجاءت "الظبي" لمبارك محمد العكاري العامري على المركز الثاني بتوقيت 9.08.2 دقائق، وفي المركز الثالث "قصوى" لعبدالعزيز خالد عبدالله العطية. وظفر "مياس" بقمة الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات للإنتاج، ليهدي مالكه عتيث سالم جعروف الزرعي السيارة مسجلاً زمناً وقدره 9:10:5 دقائق، وجاء "البارق" لمحمد أحمد سعيد حلوة الكتبي في المركز الثاني، وجاء ثالثاً "المارد" لمفتاح علي محمد غفيلة النعيمي بتوقيت 9.15.5 دقائق. وأنهى "جرمل" ملك خالد حميد حارب المهيري رحلة الـ 6 كيلومترات في زمن بلغ 9:09:1 دقائق، ليكسب صدارة الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات للإنتاج . أما التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، فقد ذهب مع "مراسيل" ملك عامر حمد حميد العويسي بعد حسمها لناموس الشوط الثامن عشر بتوقيت زمني قدره 8.59.6 دقائق. ويواصل المهرجان التراثي غداً الأربعاء، عبر تحديات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان ختامي المرموم، وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على أربعة رموز مهمة للإيذاع على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى 12 شوطاً للسيارات، بينما تقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات، وذلك لمسافة 6 كلم.