«طائرة النصر» تهدي درع الدوري إلى حمدان بن راشد

معتصم عبدالله (دبي)

أهدى لاعبو نادي النصر درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، إلى روح المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بعدما تُوج "العميد" بطلاً للمسابقة بفوزه على مضيفه بني ياس 3/ 2، في مواجهة الإياب في نهائي البطولة، بعدما حسم «العميد» لقاء الذهاب على ملعبه بنفس النتيجة، ليتوج باللقب بجدارة واستحقاق بعد مباراة استثنائية، شهدت قمة الإثارة وقمة الحماس من لاعبي الفريقين. وأهدى عبدالرازق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، دوري الطائرة إلى روح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال: كنا نتمنى أن نقدم له الكأس هدية على دعمه الكبير ورعايته بشكل خاص لألعاب الصالة وكافة الألعاب الشهيدة، والفريق دخل الأدوار النهائية في المسابقة، وكان مصراً على تحقيق الفوز بدرع الدوري الغائب عن النادي منذ الموسم 2012 / 2013، لإهدائه إلى قائد المسيرة النصراوية". ووجه الهاشمي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، وإلى نائبه أحمد خوري لحجم الدعم والمتابعة والاهتمام الكبير لكل الألعاب، كما وجه الشكر إلى جميع أعضاء الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي بطل الدوري، وإلى القائمين عليه للجهود الكبيرة التي بذلت خلال العامين الماضيين، التي ساهمت في تألق الفريق ووصوله إلى منصات التتويج بتميز وجدارة . وأكد مروان سنكل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن الفريق استحق الفوز لكونه الأفضل حالياً، بفضل ما يمتلكه من مجموعة مميزة من اللاعبين الجيدين وجهاز فني وإداري على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن ألعاب النادي تعيش حالياً مرحلة جني ثمار بعد سنوات من البناء امتدت لأكثر من 5 سنوات سابقة، تخللها كثير من العمل وبناء قاعدة عريضة من لاعبي المراحل السنية. واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، الفوز ببطولة الدوري بعد غياب سنوات سيجعل الفريق والقائمين عليه أكثر حرصاً على السعي قدماً لحسم لقب كأس رئيس الدولة، وهو قادر على تحقيق هذا الأمل، لما يمتلكه من عناصر مميزة وجهاز فني على مستوى عال من الكفاءة . وقال علي إبراهيم مشرف فريق الطائرة: انتظرنا لسنوات هذا اليوم الذي احتل فيه فريق رجال طائرة النصر مكانهم الطبيعي، على رأس هرم الكرة الطائرة على مستوى الدولة، وكنا بحاجة لبطولة الدوري كي نعيد بها أمجاد القلعة الزرقاء. وأكد عدنان إبراهيم قائد الفريق، أن الدور الكبير والمهم للمشرف العام على اللعبة منصور الفلاسي، كان مهماً في الوصول إلى ما وصل إليه الفريق من تميز، حيث كان متواجداً دائماً بجانب وخلف الفريق وسهل مهمته في تحقيق الفوز بمسابقة الدوري، والفوز زاد من حماس زملائي اللاعبين، وجعلهم أكثر إصراراً على تحقيق الثنائية هذا الموسم، بحسم لقب كأس رئيس الدولة الذي يعتبر من أهم وأغلى الألقاب العزيزة على كل الرياضيين.