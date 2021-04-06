بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج «البطل» السبت



أبوظبي (الاتحاد)

يسدل الستار السبت المقبل، على بطولة حمدان بن زايد للرماية «سكتون 0.22» للرجال، التي ينظمها نادي الظفرة للرماية بمشاركة 300 رامٍ، ويبلغ مجموع جوائزها 500 ألف درهم، ينال البطل منها 100 ألف درهم، ويتأهل من دورها التمهيدي 30 رامياً إلى النهائي الذي تختتم به البطولة، التي تعقبها بطولة السيدات في الفترة من 18 مايو وحتى 15 يونيو المقبل. وأكد ناصر محمد مطر المنصوري رئيس مجلس إدارة النادي، أن البطولة تم اعتمادها رسمياً ضمن الروزنامة السنوية لأنشطة وبطولات نادي الظفرة للرماية، بعد النجاح الكبير الذي تحققه النسخة الأولى حتى الآن من إقبال كبير من المشاركين. وقال: اللجنة المنظمة حرصت على توفير كافة الأجواء المشجعة للمتسابقين، وتسخير كافة الإمكانيات لجذب أكبر عدد من المهتمين بالرياضة بوجه عام والرماية بوجه خاص، سواء من داخل منطقة الظفرة أو كافة أنحاء الدولة ودول المنطقة، انطلاقاً من الدور الريادي لنادي الظفرة للرماية في منطقة الظفرة.