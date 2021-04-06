المنصوري إلى النهائيات العالمية لـ"بارك درِفت"



دبي (الاتحاد)

تأهل الإماراتي محمد المنصوري إلى نهائيات بطولة ريد بُل كار بارك درِفت العالمية للعام 2021، بعد فوزه في تصفيات الإمارات التي أقيمت في "سوق المرفأ" في "جزر ديرة" في دبي. وفي سيارته نيسان سيلفيا، تفوّق المنصوري على 35 من منافسيه الآخرين ليبلغ النهائيات، ليتطلع السائق الإماراتي الآن إلى منافسة الأبطال المحليين الآخرين الفائزين في تصفيات بلدانهم من مختلف أنحاء العالم، خلال النهائيات العالمية لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت 2021، والتي ستحتضنها العاصمة المصرية القاهرة في وقت لاحق من هذا العام. ولم يكن اللبناني أمير محمد شهاب (24 عاماً) بعيداً من الفوز، حيث احتل المركز الثاني خلف المنصوري، أما المركز الثالث فكان من نصيب بطل التصفيات الإماراتية في العام 2019، السائق المصري أحمد سمير العدل (34 عاماً). وسينضم إلى المنصوري في القاهرة، بطل تصفيات الإمارات العام الماضي الأردني محمد شاكر، المتأهل إلى البطولة العالمية خلال تصفيات ريد بُل كار بارك درِفت 2020، التي أقيمت في "دبي فستيفال سيتي" في نوفمبر الماضي. وكان على المشاركين خوض كل جولة بمهارة على مسار مخصص أقيم في سوق المرفأ، وأن يستخدموا كل ما لديهم من خبرات لتخطي العوائق المختلفة. وعملت لجنة التحكيم على تقييم أداء كل مشارك بناءً على مجموعة من المعايير المحددة التي توزعت على مجموع 400 نقطة، حيث تم تخصيص مجمل 120 نقطة لمهارات الدرِفت، بينما خصص حد أقصى من 60 نقطة و50 نقطة على التوالي لتحديَي "فليبر" و"كليب". وتم احتساب 40 نقطة لمظهر السيارة، و20 نقطة لكل من دخان الإطارات، وصوت المحرك، ومرحلة البوابات، وتحدي الحلزون. أما "المربع" الأخير الضيّق حيث كان على السائقين إنجاز دوران كامل بسياراتهم، فقد خصصت له 50 نقطة.