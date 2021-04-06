نهائي «كأس الخمسين».. «زي تقليدي» ولا أشواط إضافية

الشارقة (الاتحاد)

أقرت رابطة المحترفين تفاصيل مباراة نهائي كأس الخليج العربي «كأس الخمسين»، التي تجمع فريقي شباب الأهلي والنصر مساء الجمعة المقبل على استاد نادي الشارقة. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون فريق شباب الأهلي على يسار المنصة باعتباره الفائز من الدور قبل النهائي الأول، وفريق النصر على يمين المنصة باعتباره الفريق الفائز من الدور قبل النهائي الثاني، وفقاً لنظام لائحة البطولة. ويرتدي فريق شباب الأهلي الأحمر كاملاً، بينما سيلعب النصر بالطقم الأزرق كاملاً، وهو الزي التقليدي لكل منهما.

ولن يشهد النهائي احتساب أي أشواط إضافية، وذلك حسب المادة 15 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي، والتي تنص في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، بالاحتكام إلى ركلات الترجيح. وتزامناً مع حملة «كأس الخمسين»، فقد تقرر أن يقام المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، في متحف الاتحاد في دبي عصر الأربعاء، حيث ينطلق مؤتمر نادي شباب الأهلي في الثالثة عصراً، يليه المؤتمر الخاص بنادي النصر في الثالثة والنصف، ويحضره المدير الفني للفريق ولاعب أساسي.

ترأس الاجتماع الفني وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وحضره ممثلو ناديي شباب الأهلي والنصر، ممثل شرطة الشارقة، شركة الأمن الخاصة، ممثل لجنة الحكام، فريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي الشارقة. وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجستية للفريقين، الأمور الفنية، التنظيمية، والإعلامية.

وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة مساء الخميس، ولمدة ساعة كاملة لكل فريق، حيث تبدأ الحصة التدريبية لفريق فريق النصر في السادسة مساءً، يليها تدريب فريق شباب الأهلي في السابعة والربع مساء، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء أول ربع ساعة المخصصة لوسائل الإعلام.