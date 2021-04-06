9 أندية توافق على إجراء انتخابات السباحة

دبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة استكمال العملية الانتخابية لتشكيل مجلس إدارة جديد، يقود الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على رد الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، والتي وافقت على الاستمرار عقب تأخر رد الاتحاد الدولي للسباحة على تعديلات لائحة النظام الأساسي. وكان اتحاد السباحة قد طلب آراء الأندية الأعضاء في استكمال العملية الانتخابية، والتي كانت من المفترض أن تقام في أكتوبر من العام الماضي، وذلك عقب تأخر رد الاتحاد الدولي على تعديلات لائحة النظام الأساسي، التي أقرتها الجمعية لعمومية غير العادية في فبراير الماضي . وأكد عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، أن مجلس الإدارة قرر استكمال العملية الانتخابية عقب استلام رد الأندية، حيث وافقت 9 أندية على استكمال الإجراء، بينما طلب نادي دبا انتظار رد الاتحاد الدولي، في حين لم ترسل 5 أندية الرد في الموعد المحدد لاتخاذ القرار، وبناء عليه قرر الاتحاد استئناف العملية الانتخابية بداية من الأسبوع المقبل، حيث ستعلن لجنة الانتخابات عن الجدول الزمني لاستكمال الإجراءات . وأرسلت 9 أندية موافقتها على استكمال العملية الانتخابية، وهي مليحة، الحمرية، دبا الحصن، الوصل، عجمان، الجزيرة، الشارقة، الوحدة، العين، وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة إرسال ملف الانتخابات إلى اللجنة المختصة لوضع الجدول الزمني للانتخابات.