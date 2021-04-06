معتصم عبدالله (دبي)
بدأت حمى «الديربي القديم»، الذي يجمع النصر وشباب الأهلي في النهائي المرتقب على لقب كأس الخليج العربي لموسم 2020- 2021، في التصاعد رويداً رويداً في انتظار المواجهة التي يحتضنها استاد الشارقة بالإمارة الباسمة مساء الجمعة المقبل، والتي تحمل «كأس الخمسين».
وتحمل المواجهة المكررة لنهائي الموسم الماضي 2019- 2020، والذي انتهى بتفوق النصر 2-1، الرقم 11 في تاريخ مواجهات قطبي دبي «العميد» و«الفرسان» على مستوى مسابقة كأس الخليج العربي، بعدما تفوق «الأزرق» في 5 مباريات، أهمها نهائي الموسم الماضي، مقابل فوز «الأحمر» بأربع مواجهات.
وتوزعت المواجهات المباشرة ما بين النصر وشباب الأهلي في كأس الخليج العربي، ما بين 8 مباريات في الدور الأول، مقابل مواجهة وحيدة في نصف النهائي موسم 2018- 2019 انتهت لمصلحة شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل 1-1 في الأوقات الأصلية والإضافية لعمر المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم.
تاريخ مواجهات «العميد» و«الفرسان» في كأس الخليج العربي
2008- 2009
النصر - الأهلي 2-0 (الدور الأول)
الأهلي - النصر 1- 3 (الدور الأول)
2011- 2012
النصر - الأهلي 2- 3 (الدور الأول)
الأهلي - النصر 2- 3 (الدور الأول)
2013- 2014
النصر - الأهلي 0-2 (الدور الأول)
2015- 2016 الأهلي - النصر 2- 0 (الدور الأول)
2016- 2017 النصر - شباب الأهلي 1- 0 (الدور الأول)
2018- 2019 النصر - شباب الأهلي 1-1 «ركلات الترجيح 1- 3» (نصف النهائي)
2019- 2020
النصر - شباب الأهلي 0-2 (الدور الأول)
النصر - شباب الأهلي 2-1 (النهائي)