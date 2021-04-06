«القمة 11» تحسم «ديربي كأس الخمسين» في «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

بدأت حمى «الديربي القديم»، الذي يجمع النصر وشباب الأهلي في النهائي المرتقب على لقب كأس الخليج العربي لموسم 2020- 2021، في التصاعد رويداً رويداً في انتظار المواجهة التي يحتضنها استاد الشارقة بالإمارة الباسمة مساء الجمعة المقبل، والتي تحمل «كأس الخمسين».

وتحمل المواجهة المكررة لنهائي الموسم الماضي 2019- 2020، والذي انتهى بتفوق النصر 2-1، الرقم 11 في تاريخ مواجهات قطبي دبي «العميد» و«الفرسان» على مستوى مسابقة كأس الخليج العربي، بعدما تفوق «الأزرق» في 5 مباريات، أهمها نهائي الموسم الماضي، مقابل فوز «الأحمر» بأربع مواجهات.

وتوزعت المواجهات المباشرة ما بين النصر وشباب الأهلي في كأس الخليج العربي، ما بين 8 مباريات في الدور الأول، مقابل مواجهة وحيدة في نصف النهائي موسم 2018- 2019 انتهت لمصلحة شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل 1-1 في الأوقات الأصلية والإضافية لعمر المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم.

تاريخ مواجهات «العميد» و«الفرسان» في كأس الخليج العربي

2008- 2009

النصر - الأهلي 2-0 (الدور الأول)

الأهلي - النصر 1- 3 (الدور الأول)

2011- 2012

النصر - الأهلي 2- 3 (الدور الأول)

الأهلي - النصر 2- 3 (الدور الأول)

2013- 2014

النصر - الأهلي 0-2 (الدور الأول)

2015- 2016 الأهلي - النصر 2- 0 (الدور الأول)

2016- 2017 النصر - شباب الأهلي 1- 0 (الدور الأول)

2018- 2019 النصر - شباب الأهلي 1-1 «ركلات الترجيح 1- 3» (نصف النهائي)

2019- 2020

النصر - شباب الأهلي 0-2 (الدور الأول)

النصر - شباب الأهلي 2-1 (النهائي)