الوحدة والزوراء.. سباق إلى «الأقوياء»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يدشن الوحدة «الأربعاء»، ظهوره الـ13 في دوري أبطال آسيا والخامس على التوالي، عندما يواجه الزوراء العراقي، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات بالبطولة، وهو يأمل العبور إلى المجموعة الخامسة التي تضم جوا الهندي وبيروزي الإيراني والريان القطري، وتقام منافساتها بالهند في الفترة من 14 وحتى 30 أبريل الحالي.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً بين الفريقين اللذين سبق لهما وأن التقيا في 4 مباريات بالمسابقة بمسماها القديم بطولة الأندية أبطال الدوري، والحالي دوري الأبطال، كان أولها عندما تواجها في الدور التمهيدي الثاني في موسم 2001-2002 وخسر الوحدة على ملعبه في المواجهة الأولى 1-2، قبل أن يعود ويفوز بالنتيجة نفسها في الإياب ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«العنابي»، ثم عاد الفريقان والتقيا في نسخة 2007 بمرحلة المجموعات، ونجح الوحدة في الفوز ذهاباً 2-1 وحضر التعادل 1-1 في الإياب، وهذه النسخة تعد الأفضل لـ«أصحاب السعادة» في تاريخ مشاركاته القارية، حيث بلغ فيها قبل النهائي للمرة الأولى والأخيرة. وهذه هي المرة الخامسة التي يبحث فيها الوحدة عن التأهل من الدور التمهيدي بعد نسخ (1998-1999، 2001-2002، 2010، 2015، 2017) وتمكن من التأهل 3 مرات، بينما لم يوفق مرتين.

ورغم أن الوحدة لا يعيش أفضل مواسمه بعد خروجه من المنافسة على جميع المسابقات المحلية، واحتلاله للمركز التاسع في دوري الخليج العربي قبل 3 جولات من إسدال الستار على المنافسة، فإنه يملك الحافز والرغبة للظهور بوجه مختلف في الاستحقاق القاري، معتمداً على خبرة تراكمية كبيرة، ونجوم متى ما حضروا ذهنياً، يمكنهم التغلب على أي منافس.

بالمقابل، فإن الزوراء الأكثر تتويجاً بدوري بلاده (14 لقباً) يحتل المركز الثالث في المسابقة المحلية، ويأمل في انطلاقة قوية نحو رسم تاريخ جديد للكرة العراقية في دوري الأبطال، بعد أن نجح بالذات في إعادتها إليه في 2019 بعد 11 عاماً من الغياب.