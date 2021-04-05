سيتي يتحدى دورتموند.. وصدام بين الريال وليفربول

برلين (د ب أ)

يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي تحدياً جديداً في لقاء بروسيا دورتموند الألماني، ويصطدم ريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي اليوم في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بعد خروجه من دور الثمانية في المواسم الثلاثة الماضية، يبدو مانشستر سيتي مرشحاً لاجتياز هذا الدور في الموسم الحالي، لاسيما مع الدفعة المعنوية الهائلة التي يحظى بها من مسيرته المتميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومني مانشستر سيتي بهزيمة واحدة فقط منذ ديسمبر الماضي، ويتصدر الفريق جدول المسابقة بفارق 14 نقطة أمام جاره، ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في تكرار للمواجهة التي جمعتهما عام 2018 عندما فاز الريال على الفريق الإنجليزي ليتوج بعدها باللقب.