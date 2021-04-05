لجنة الحكام تدرس «السيناريو» المزدوج قبل إعادة التشكيل

معتز الشامي (دبي)

يدرس اتحاد الكرة «سيناريو» إعادة تشكيل لجنة الحكام، من خلال احتمالين، والمتوقع الاستقرار على أحدهما خلال ساعات، ويتعلق الأول بالاكتفاء برئاسة سالم الشامسي للجنة، مع إعادة تشكيلها، وضم بعض الأسماء الكبيرة في سلك التحكيم، ليتولى منصب نائب رئيس اللجنة، وبعض الأسماء الأخرى.

وتشير المتابعات إلى أن محمد عمر رئيس لجنة الحكام السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في عهد يوسف السركال، سيتولى منصب نائب الرئيس مع صلاحيات كاملة لإدارة العمل الفني مع خبراء التحكيم في الإدارة الفنية، وينضم إلى اللجنة كأحد أبرز الأسماء المرشحة، الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي، المعتزل حديثاً، بالإضافة لاستمرار اسم أو اسمين من اللجنة الحالية، ولا يزال التشاور لضم اسم آخر إلى اللجنة من خارج الاتحاد.

ووفق هذا التصور، لن يكون هناك نائب للجنة من داخل مجلس الإدارة، وهو الخيار الأقرب للتنفيذ، فيما سيواصل الاتحاد دعمه لمشروع التطوير الذي يتم تطبيقه حالياً، مع تقبل أي أفكار إضافية يمكن للجنة الجديدة أن تضيفها في المرحلة المقبلة.

أما السيناريو الثاني، فتشير المتابعات إلى أن الاتحاد قد يتجه لتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس لاستكمال الموسم المتبقي عليه فقط 3 جولات، على أن يتم إعادة التشكيل بنهاية الموسم للجنة التي سيكون عليها التحضير للموسم الجديد، وهو الخيار الأبعد، خاصة أن هناك رغبة في مواصلة العمل على خطط ومشاريع التطوير التي كانت قد وضعت من قبل اللجنة السابقة برئاسة علي حمد عضو مجلس الإدارة.

وكان اتحاد الكرة قد أجل إطلاق مشروعه الخاص بتحويل بعض أصحاب الصافرة للاحتراف شبه الكامل، عبر توقيع عقود مع القضاة أصحاب الشارة الدولية لتفريغهم بشكل كامل، وهي الفكرة التي كان يتم الحديث عنها منذ فترة ليست بالقصيرة.

ومن المنتظر أن يناقش الاتحاد كافة السيناريوهات المتعلقة بالتحكيم في الاجتماع المرتقب للمجلس، والذي يُعقد في دبي اليوم، ويتم خلاله حسم العديد من الملفات.