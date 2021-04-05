هوية نهائي «الدرجة الثانية» تتحدد اليوم

دبي (الاتحاد)

تُقام اليوم مباراتا إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيثُ يواجه فريق الهلال يونايتد فريق جلف هيروز على الملعب الفرعي رقم 2 بمدينة دبي الرياضية الساعة السادسة ونصف، فيما يلتقي فريق سيتي مع فريق الموج على الملعب الرئيس لذا سيفنز عند الساعة السابعة.

وكانت نتائج مباراتا الذهاب قد أسفرتا عن فوز جلف هيروز على الهلال يونايتد5-0، فيما فاز سيتي على الموج 2-1.

ويكفي فريقا جلف هيروز وسيتي التعادل للتأهل للمباراة النهائية، نظراً لفوزهما في مباراتي الذهاب، فيما يحتاج فريق الهلال يونايتد للتأهل تحقيق الفوز على فريق جلف هيروز بستة أهداف والمحافظة على نظافة شباكه، أما فريق الموج فمازال لديه هو الآخر فرصة للتأهل شريطة تحقيقه الفوز على فريق سيتي بهدفين نظيفين.