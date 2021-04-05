عبدالمنعم الهاشمي: «الجو جيتسو» حوّل تحدي «الجائحة» إلى قصة نجاح

أبوظبي (وام)

رحب عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بضيوف الدولة في عاصمة الجو جيتسو العالمية أبوظبي، مؤكداً أن الإمارات أرض السلام والتسامح والإبداع، وكانت وستظل أرض المبادرات، ومنصة الأمل والتفاؤل الأولى في العالم لتجاوز كل التحديات، وأنها وهي تستضيف اليوم النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، أكبر حدث رياضي في العالم للفنون القتالية، بعد ظهور كورونا، تقود العالم إلى التعافي والانتصار في مواجهة جائحة «كوفيد- 19».

وقال الهاشمي: «اتحاد الجو جيتسو لم يتوقف يوماً واحداً عن مواجهة هذا التحدي الصحي العالمي منذ ظهوره، حيث إنه اعتمد برامج التدريبات المنزلية للاعبيه ولاعباته لفترة، في المرحلة الأولى، ثم كان الاتحاد الأول في العالم في كل الرياضات الذي ينظم معسكر مغلقاً للاعبي منتخبه في مايو من العام الماضي، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في الإجراءات الاحترازية، وواصل الاتحاد مساعيه لتحويل هذا التحدي إلى قصة نجاح، فنظم بطولة تنشيطية في نهاية هذا المعسكر، وأقام معسكرات أخرى للاعبي الأندية ولكل الممارسين وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد في الاتحاد، والذي يستجيب لكل متطلبات الجهات المختصة بالدولة، وقال: أتيحت الفرصة للأندية للعودة إلى التدريبات على ضوء توجيهات الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية، فأكملنا بطولات الموسم الماضي، ثم بدأنا روزنامة بطولات الموسم الحالي وانتظمنا فيها، بلا أي تأجيلات.

وأضاف: نتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته هذه البطولة، ودعمه ومتابعته مشروع الجو جيتسو في الإمارات، ولأسرة الجو جيتسو في أنحاء العالم، ونؤكد أنه لولا دعم سموه لما أصبحت أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمي، ولولا برنامج محمد بن زايد للجو جيتسو المدرسي، لما اتسعت رقعة ممارسي اللعبة لتصل حالياً إلى أكثر من 170 ألف لاعب ولاعبة بالمدارس والأندية والأكاديميات الخاصة.

وتابع: الإمارات أصبحت أكبر مطور للعبة في العالم، بعدما تبنت مساعي اعتمادها بالمنظمات الدولية، وتنظيم أكبر وأهم البطولات العالمية، وتقديم أكبر الجوائز السنوية للمتميزين، وإطلاق سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في أهم عواصم العالم، وتأسيس رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، التي تنظم الدوري العالمي في أكثر من 50 دولة حول العالم، وبذلك استحقت أن تكون مقراً للاتحادين الدولي والآسيوي.

ووجه الشكر للجهات الراعية والداعمين، وقال: نحن نقول عنهم دائماً شركاء النجاح، كما وجه الشكر إلى عناصر خط الدفاع الأول في الدولة، الذين يوجدون في قلب الحدث، وأضاف: نحن نثمن جهودهم، ونعتبرهم الأبطال الحقيقيين منذ بداية الجائحة، مؤكداً لن ننسى جهودكم، وستبقى بصماتكم وتضحياتكم في قلوب كل أبناء الإمارات.

الكثيري: اشتقنا للبطولة ونعد بالقتال

أوضح زايد الكثيري، أحد أبرز لاعبي الجو جيتسو الإماراتيين، والمشارك في البطولة عن فئة 56 كجم، بأنّه يتطلع لاغتنام هذه الفرصة لمواجهة نخبة رياضيي الجو جيتسو في العالم بعد فترة من الانقطاع، حيث قال: أنا متحمس للغاية لدخول المنافسات ضمن فئة الحزام البنفسجي، وأتطلع قُدماً لتقديم أفضل مستويات الأداء.

وقال الكثيري: تُعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو واحدة من أقوى البطولات في العالم، وذلك بفضل المستوى الرفيع للمواهب التي تستقطبها، وهو ما يُضاعف من أهمية الفوز في هذه البطولة، لقد عملت بكل جد أثناء التحضير للبطولة، وحرصت على دراسة مقاطع الفيديو الخاصة بنزالات المنافسين، لتحديد المجالات التي تستدعي التحسين، وتعزيز فهمي لمُختلف الأساليب القتالية.

بيريرا: نشعر بسعادة العودة

كشف حامل الحزام الأسود البرازيلي جوتمبرج بيريرا، عن سعادته لكونه ضمن قائمة الموجودين في أبوظبي للمنافسة في هذه البطولة بعد عام كامل من عدم الاستقرار وانقطاع الفعاليات، حيث قال: «أعبّر عن خالص امتناني لاتحاد الإمارات للجو جيتسو على تنظيمه النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفين في ظل هذه الظروف الصعبة. نشعر، نحن الرياضيين، بسعادة غامرة لأننا سنحظى بفرصة المنافسة والقيام بما نحب. لطالما كانت الأجواء في أبوظبي رائعة ومحفزة، لا سيما وأنّ الناس هُنا يحبون رياضة الجو جيتسو. كُلي ثقة بأنّي سأقدم أداء قوياً، وسأنهي البطولة في الموسم التصنيفي بأفضل سيناريو ممكن».