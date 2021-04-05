«هملولة» و«شاهين» في صدارة «الصباحية»

دبي (الاتحاد)



شهدت الفترة الصباحية إقامة منافسات أشواط السيارات لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك من خلال ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وخصصت الأشواط الأربعة الأخيرة للمطايا من إنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتمكنت «هملولة» بشعار هجن الرئاسة وبقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي من الظفر بناموس الشوط الأول للقايا الأبكار وذلك بتوقيت وقدره 7:26:2 دقائق.

وقاد المضمر غيّاث الهلالي (شاهين) لتحقيق الناموس لهجن العاصفة وذلك في ثاني الأشواط للقايا الجعدان بزمن بلغ 7:26:3 دقائق، وظهرت هجن الرئاسة مجدداً من خلال الشوط الثالث للقايا الأبكار وتحقق ذلك بواسطة (شواهين) تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري في توقيت وقدره 7:25:8 دقائق.

أما شوط الإنتاج الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج فقد كان من نصيب (شاهين) لهجن العاصفة بقيادة المضمر المتميز غياث الهلالي وكان ذلك عندما أشارت عقارب التوقيت إلى مرور 7:32:1 دقائق.

وأسفرت بقية أشواط الفترة الصباحية عن فوز «الشاهينية» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي بالشوط الخامس بتوقيت 7:27:1 دقائق والشوط السادس «الشاهينية» لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي وبزمن قدره 7:27:4، الشوط السابع «الفاتن» لهجن الرئاسة والمضمر علي بن جميل الوهيبي وبزمن قدره 7:27:4 دقائق الشوط الثامن «الشاهينية» لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي وبزمن قدره 7:26:6، الشوط التاسع «محير» هجن الغرافة والمضمر سالم عامر المدهوشي وبزمن قدره 7:29:0، الشوط العاشر «الشاهينية» لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي وبزمن قدره 7:25:3،

وتصدر الشوط 11 «الوارية» لهجن الرئاسة والمضمر أحمد مطر ماجد الخييلي بزمن قدره 7:24:6، والشوط 12 «نواف» لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والمضمر محفوظ خميس الجنيبي وبزمن قدره 7:28:5، الشوط 13 «الهده» لهجن أم الزبار وبقيادة المضمر حمد سالم حمد بريك المري بزمن قدره 2:28:2، الشوط 14 «غالي» للشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان وبزمن قدره 7:25:0، الشوط 15 «الذيبة» للشيخ محمد بن بطي آل حامد والمضمر مختار احمد مختار وبزمن قدره 7:27:4 دقائق وفي آخر أشواط الفترة الصباحية كان الموعد مع «مبشرة» للشيخ سعود بن فهد آل ثاني والمضمر حسين محمد سالم آل فاران وبزمن قدره 7:24:9 دقائق.