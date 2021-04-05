270 دقيقة حاسمة نحو أضواء «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

بات السباق المحتدم في دوري الدرجة الأولى، نحو أضواء الخليج العربي، على بُعد 270 دقيقة حاسمة في الجولات الثلاث المتبقية، في ظل المنافسة الشرسة بين فرق العروبة المتصدر برصيد 37 نقطة، والإمارات الوصيف برصيد 36 نقطة، والبطائح الثالث 34 نقطة، علاوة على «الآمال الضئيلة» لدبا الفجيرة الرابع برصيد 28 نقطة.

واقتصرت المنافسة التي دخلت الأمتار الأخيرة على 4 فرق، حيث يحتاج العروبة المتصدر إلى 6 نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية أمام مصفوت، الذيد، البطائح، على التوالي لحسم تأهله التاريخي والأول لدوري المحترفين دون النظر إلى بقية النتائج، فيما يقف «الصقور» على بُعد 7 نقاط من حسم التأهل والتحليق مجدداً مع الكبار، حيث يلتقي على التوالي فرق التعاون، مسافي، مصفوت.

وشهدت الجولة 19 انتصارات ساحقة للفرق المرشحة باستثناء البطائح الغائب عن مشهد الجولة بداعي الراحة الإجبارية، وضرب الإمارات بقوة باحتفاله بالفوز الأكبر في مشوار الدوري على حساب ضيفه دبا الحصن 5 - 1، من بينها ثنائية لمهاجمه البرازيلي دييجو فارياس الذي انفرد بصدارة الهدافين برصيد 16 هدفاً.

ورفع العروبة رصيد انتصاراته إلى 11 بتفوقه على ضيفه مسافي بثلاثية نظيفة حملت توقيع سعيد عبيد في الدقيقة 61، وثنائية لفتحي ساخي في الدقيقتين 67 و75، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، بدوره تخطى دبا الفجيرة عقبة ضيفه الذيد «المتذيل» بثنائية أحمد الظنحاني في الدقيقة 47، ومحمد المطروشي في الدقيقة 63 ليرفع رصيده إلى 28 نقطة.

وشهدت بقية مباريات الجولة في سباق تحسين المراكز تغلب العربي على مصفوت 4 - 3، ليرفع الأول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، مقابل 16 لمصفوت التاسع، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الحمرية السابع برصيد 22 نقطة وضيفه التعاون الثامن برصيد 19 نقطة.