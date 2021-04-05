الألعاب الفردية» تستعرض معايير مشروع الشارقة «مدينة أولمبية»

الشارقة (الاتحاد)

استعرضت لجنة الألعاب الفردية بمجلس الشارقة الرياضي، تقرير زياراتها لعدد من أندية الإمارة وأهم المعايير لجعل الشارقة مدينة رياضية أولمبية، وذلك خلال اجتماعها الشهري الذي عقد بمقر اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع الأعضاء، مي موسى العامري وبخيت سعيد القرص وأحمد إبراهيم الطيب وعبيد عبدالرحمن العسم وخالد الريسي وعبدالله الهاجري ومحمد شلش.

ورحب عبدالملك جاني بالحضور ونقل لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، على الجهد المبذول في زيارات اللجنة لأندية الحمرية والبطائح وخورفكان والذيد ومليحة والدفاع عن النفس، وجهودهم لتطوير الألعاب الفردية متضمنة الإحصائيات والتحديات والتوصيات، وتمنى لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل أهم المعايير لمشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية، منها الإقامة والإعاشة والتأشيرات وآلية دخول الدولة ومدة الاستضافة والمواصلات وإدارة الحركة والمرافق الرياضية، والمنشآت والملاعب والتواجد الجماهيري والتطوع والمرافقين وأنواع المسابقات والبطولات، والتعرف على حالات الطقس والمناخ والمطارات والموانئ ونقاط الحدود واللجنة المنظمة واللجان العاملة، بالإضافة إلى الجوانب الإعلامية والتسويقية والطبية والصحية والأمنية وغيرها، مما يسهم في استكمال جميع المتطلبات اللازمة للمشروع للحصول على الاعتماد النهائي.